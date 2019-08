Rachat OGC Nice : "ça prend plus de temps que prévu"

L'entraîneur de l'OGC Nice Patrick Vieira attend toujours des recrues pour renforcer son équipe alors que le Gym affronte l'OM et Rennes cette semaine en Ligue 1 et que le mercato se referme dans une semaine.

Nice, France

Alors que Jim Ratcliffe doit devenir, enfin, le nouveau propriétaire de l'OGC Nice ce lundi à l'issue d'un conseil de surveillance prévu à 15h, le mercato pourrait s'accélérer dans les prochaines heures pour le Gym. Il serait temps, alors qu'on sait qu'aucun nouveau joueur ne sera qualifié pour le match face à l'OM mercredi à l'Allianz Riviera et le timing va se resserrer aussi concernant le déplacement à Rennes dimanche. Le nouvel organigramme du club devrait être dévoilé jeudi et les premiers renforts pourraient suivre.

Retour de Benitez face à Marseille

"C'est une période compliqué, ça dure plus longtemps que prévu. Mais ce qui est important c'est d'avoir identifié les joueurs dont on a besoin. Il reste encore quelques jours et on espère que quelques joueurs pourront nous rejoindre le plus rapidement possible." Pour jouer face à Rennes dimanche ? "On ne sait pas" a répété plusieurs fois l'entraîneur.

Patrick Vieira sera privé face à Marseille mercredi de plusieurs titulaires (Malang Sarr, Myziane Maolida, Rémi Walter et Youcef Atal) mais qui pourra compter sur le retour de Walter Benitez dans le but. Blessé à la cuisse pendant l'été, il a été remplacé lors des deux premières journées par le jeune Yannis Clementia (22 ans), formé au club. Ses débuts en Ligue 1 ont été salués par son entraîneur, qui est donc renforcé dans sa décision de placer le Martiniquais en numéro 2 cette saison devant Cardinale. "Yannis a été très bon sur les deux premiers matchs, il a montré qu'on pouvait compter sur lui."

Et à Lausanne ça donne quoi Ineos ?

