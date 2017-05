Strasbourg : la ville se met aux couleurs du Racing pour la montée en Ligue 1

L'Eurométropole de Strasbourg invite tous les Strasbourgeois à s'habiller en bleu et blanc vendredi pour supporter le club strasbourgeois qui joue la montée en Ligue 1. Des bâtiments officiels seront également habillés aux couleurs du Racing dès jeudi.

L'Eurométropole de Strasbourg souhaite que toute la ville soit en bleu et blanc vendredi. Un clin d'oeil pour montrer le soutien des strasbourgeois au Racing qui joue le match de la montée en Ligue 1 vendredi à la Meinau. "Il faut que tous ceux qui souhaitent être derrière le Racing s'habillent en bleu et blanc, mettent deux petits bouts de tissus sur leur voiture, sur leur vélo, à leurs fenêtres. Chacun est libre d'y participer comme il le veut" explique l'adjoint au maire de Strasbourg, Alain Fontanel. Des bâtiments officiels comme le centre administratif et l'hôtel de ville seront aux couleurs du Racing dès jeudi.

L'Eurométropole organise un concours de selfie sur sa page Facebook pour gagner les dix dernières places à la Meinau.

Les fans du Racing pourront ausssi regarder le match de Strasbourg face à Bourg-Péronnas sur écran géant au Zénith de Strasbourg vendredi. 10.000 places sont disponibles. Les inscriptions ont débuté ce mercredi midi sur eventbrite.fr