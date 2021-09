Racing Besançon - Jura Sud, le choc du 4e tour de la Coupe de France de foot en Bourgogne-Franche-Comté

64 clubs sont encore en lice pour le 4e tour de la Coupe de France de football, le tirage au sort a eu lieu ce mardi 21 septembre et l'affiche de ce 4e tour verra s'affronter deux clubs francs-comtois: le Racing Besançon (Nationale 3) et Jura Sud (Nationale 2).

Le Racing Besançon (Nationale 3) face à Jura Sud Foot (Nationale 2), ce sera l'affiche du 4e tour de la Coupe de France de football en Bourgogne-France-Comté. Le tirage au sort a eu lieu ce mardi 21 septembre à Dijon. Pour leur entrée en lice dans la compétition cette année, les jurassiens viendront défier au stade Léo Lagrange les bisontins qui les avaient battus au 7e tour lors de l'édition précédente, un match qui s'était terminé aux tirs au but (7-5) sur la pelouse de Molinges.

Les deux autres clubs de Nationale 2 de la région, Louhans-Cuiseaux et l'ASM Belfort, affronteront respectivement la réserve d'Auxerre et Lure. Les rencontres se joueront le week-end des 2 et 3 octobre prochains.

L'ensemble des rencontres du 4e tour de la Coupe de France de football: