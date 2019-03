Racing Club de Strasbourg : refaire le coup du maintien face à Lyon ?

Strasbourg, France

Personne ne pourra oublier ce moment de grâce, ce 12 mai 2018, où le Racing, au bout du goufre, sauve sa tête en Ligue 1, grâce à deux buts en fin de match face à l'OL (3-2). Dimitri Liénard, auteur du légendaire coup-franc du maintien, avait fait chavirer de bonheur la Meinau. Dix mois plus tard, le contexte et l'enjeu ne sont pas les mêmes pour le Belfortain et ses coéquipiers. Le Racing traverse certes une passe difficile (cinq matchs sans succès et deux points pris sur quinze possibles), mais il est toujorus 9ème de Ligue 1 et son maintien est en très bonne voie.

"Peur de personne à la Meinau"

Face à Lyon, il s'agit cette fois de casser la mauvaise dynamique, d'engranger de la confiance avant la finale de la Coupe de la Ligue et de valider peut-être définitivement le maintien dans l'élite. "La saison dernière, ça avait été un match riche en émotions qui nous a permis de nous maintenir en Ligue 1, se souvient le défenseur strasbourgeois Anthony Caci. Peut-être que ça sera pareil ce weekend, d'avoir 40 points ça serait bien pour nous. Comme on est dans une mauvaise phase, d'inverser la tendance sur un match contre Lyon, ça marquerait un coup. A domicile, on n'a peur de personne, que ça soit le PSG, Lyon ou n'importe qu'elle équipe. Contre les grosses écuries, on a toujours su répondre, donc pourquoi pas contre Lyon ?"

La fin de la disette strasbourgeoise ?

L'entraîneur Strasbourgeois Thierry Laurey espère que son équipe va mettre fin à la disette actuelle ("En janvier, on a mangé notre pain blanc, il a changé de couleur en février"), même s'il reconnaît que ses joueurs ont sans doute déjà un peu à la tête à la finale de la Coupe de la Ligue face à Guingamp à la fin du mois (et c'est légitime !). "Tu peux avoir déjà ça en tête, c'est humain, analyse le coach du Racing. Tu vas te marier dans un mois, tu ne vas pas y penser la veille seulement ! C'est un peu pareil. C'est une première pour la plupart de joueurs, donc tu ne peux pas les empêcher d'y penser. Après on doit avoir cette capacité de mettre ça dans un coin de la tête, il y a des matchs à jouer avant et on doit se préparer tous ensemble et faire les choses dans le bon ordre".

L'OL, la tête à Barcelone ?

De son côté, l'Olympique Lyonnais jouera aussi un match bien plus important mercredi prochain au Nou Camp, contre le FC Barcelone en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions (0-0 à l'aller). L'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio, devrait donc faire tourner un peu son effectif, même s'il estime que "la meilleure façon de bien préparer Barcelone est de lier les deux matchs, que ça soit sur la performance, sur la composition d'équipe. _On a besoin de gagner pour accumuler de la confiance"_.

Le succès acquis en mai dernier face à l'OL reste une anomalie en Ligue 1. Le Racing a en effet perdu 14 de ses 15 derniers matchs de championnat contre les Lyonnais.

Racing - Lyon, c'est à vivre en intégralité ce samedi à partir de 16h30 sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi à 17h.