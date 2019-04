Racing Club de Strasbourg : à l'assaut de la forteresse parisienne

Youssouf Fofana et le Racing avaient fait match nul 1 but partout face au PSG, à l'aller à la Meinau

C'est un beau défi comme les footballeurs du Racing Club de Strasbourg aiment les relever depuis leur retour au premier plan. Ils aimeraient être les premiers ce dimanche soir (31ème journée) à priver le PSG d'une victoire à domicile cette saison en Ligue 1. Les Parisiens sont en effet intransigeants au Parc des Princes : 15 matchs et autant de victoires, en marquant 53 buts et en en encaissant seulement 6. "Ça n'est pas une forteresse, c'est pire, c'est inattaquable, soupire l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. J'espère qu'on sera suffisamment sérieux pour éviter d'en prendre une large (défaite), mais ça peut toujours arriver. Du plaisir d'accord, mais il faudra être rigoureux, sérieux et faire les choses dans le bon ordre."

Le PSG champion dès dimanche soir ?

En plus, les Parisiens pourraient avoir un surcroît de motivation. Si Lille ne s'impose pas dimanche après-midi à Reims, ils pourraient fêter leur titre de champion de France devant leurs supporters, dès ce dimanche soir, en cas de victoire face au Racing.

Ce qui peut susciter une peu d'espoir dans les rangs strasbourgeois, c'est que l'armada offensive du PSG sera tout de même privée de plusieurs de ses stars, Neymar, Cavani et Di Maria, tous blessés. Et puis le Racing peut aborder cette échéance l'esprit libéré, dans l'euphorie de la victoire en Coupe de la Ligue et avec le maintien (presque officiellement) en poche, après le carton face à Reims. "On peut jouer avec moins de pression pour faire de bonnes performances, prendre un maximum de plaisir et en donner à notre public, qui le mérite tant, souligne le milieu de terrain strasbourgeois Sanjin Prcić. Forcément, c'est un match compliqué, mais tout est possible dans le football. Je repense à la saison dernière, avec mon ancienne équipe (le Stade Rennais), on était allés gagner 2 à 0 là-bas. Si on joue en équipe et si on fait le match parfait, il y a moyen de faire quelque chose".

Les deux équipes se sont déjà affrontées à deux reprises cette saison et le Racing n'a pas été ridicule, loin de là. Il avait fait match nul un but partout en championnat au stade de la Meinau et s'était incliné 2 à 0 en seizièmes de finale de la Coupe de France. Cette rencontre avait été marquée par la blessure de Neymar, dont l'attitude provocatrice avait été ensuite critiquée par Thierry Laurey et Anthony Gonçalves, sans que les deux hommes ne connaissent la gravité de la blessure de la star brésilienne. L'ampleur de la polémique qui avait suivi, avait surpris tout le monde au Racing. L'entraîneur strasbourgeois avait été suspendu un match avec sursis et le milieu de terrain avait eu un rappel à l'ordre, de la part de la Fédération Française de Football.

Jonas Martin avec la réserve

Pour créer l'exploit ce dimanche soir au Parc des Princes, Thierry Laurey devra se passer des services d'Adrien Thomasson, suspendu après son expulsion face à Rennes. Lamine Koné, Benjamin Corgnet, Kevin Zohi et Jérémy Grimm sont blessés. Jonas Martin doit effectuer lui son retour avec l'équipe réserve, après trois mois d'absence pour blessure.

