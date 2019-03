Racing Club de Strasbourg : Ajorque toujours plus haut

Strasbourg, France

Touché à une épaule en début de saison puis à une cuisse, Ludovic Ajorque a d'abord connu une première partie de saison frustrante avec le Racing Club de Strasbourg. Mais son mois de janvier flamboyant (5 buts et 2 passes décisives en 5 matchs) a permis à l'attaquant d'exploser au plus haut niveau. "Le mois de janvier a été exceptionnel pour moi avec tous ces buts, se réjouit Ludovic Ajorque. Je me sens bien physiquement, le coach m'accorde sa confiance. Même si en février, ça a moins bien tourné, je fais toujours mon maximum pour aider l'équipe".

"Je ne suis pas Ronaldinho"

Formé à l'AS Excelsior à la Réunion, Ludovic Ajorque, la tour de contrôle du Racing est le plus grand joueur du championnat avec son mètre 97. On imagine facilement un joueur lent, pataud et peu technique, mais ça n'est pas le cas. Il étonne tout le monde par son aisance balle au pied. _"J'essaie de jouer au foot_, sourit Ludovic Ajorque. C'est vrai que nous les grands, on est caractérisés comme joueurs de tête. J'essaie de montrer le contraire, mais je ne suis pas Ronaldinho non plus ! J'essaie juste de m'appliquer et d'être assez propre pour mon équipe."

Arrivé l'été dernier de Clermont, Ludovic Ajorque découvre l'élite et pense qu'il peut apporter encore plus qu'il ne le fait au Racing : "Pour l'instant, avec ces blessures en première partie de saison, c'est assez mitigé. Ce que je faisais à Clermont, c'est à peu près ce que je fais à Strasbourg. L'an dernier, je marquais plus de buts, j'espère que ça va venir aussi avec Strasbourg, mais je n'ai pas trop de doutes là-dessus."

Renouer avec la victoire

Face à une équipe de Nice très efficace à domicile (l'OGC reste sur 5 succès et deux nuls à domicile en championnat), Ludovic Ajorque s'attend à un match "très compliqué, mais ça me manque de retrouver le goût de la victoire. On est capables de gagner un peu partout, donc j'espère qu'on pourra mettre l'état d'esprit nécessaire pour gagner à Nice". Le Racing qui reste sur quatre matchs sans succès, n'a jamais cette saison connu une série de cinq rencontres sans victoire en Ligue 1.