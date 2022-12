Racing Club de Strasbourg : boycott des supporters contre Troyes, grève des encouragements contre Angers

"Le football, c'est le week-end !" Les associations de la tribune ouest de la Meinau font entendre leur mécontentement. Dans un communiqué mardi 20 décembre, les UB90, la Fédération des supporters ou encore le Kop Ciel & Blanc annoncent qu'ils boycotteront le match du Racing Club de Strasbourg contre Troyes le 2 janvier, et feront la grève des encouragements lors de la première mi-temps du match de Coupe de France contre Angers, le 6 janvier.

Des horaires "inadaptés"

Les supporters s'agacent de la programmation et des horaires "inadaptés". La réception de Troyes est prévue le lundi 2 janvier à 15h. Le match contre Angers est fixé le vendredi 6 janvier à 18h. "La LFP affiche plus que jamais son mépris pour les amoureux du football qui souhaitent se rendre au stade (...), et prend ainsi rendez-vous avec les téléspectateurs plutôt qu'avec les fans", est-il écrit dans le communiqué.

Les associations de la tribune ouest appellent également tous les abonnés du Racing Club de Strasbourg "à déserter notre cher stade de la Meinau" pour le match contre Troyes. "Le footballeur est un sport populaire, il doit le rester (...) Soyons solidaires, faisons entendre notre voix tout en étant absents", conclut le communiqué.