Racing Club de Strasbourg : le capitaine Stefan Mitrović vit "une saison de rêve"

Alors que Strasbourg retrouve ce samedi Guingamp, sa victime en finale de la Coupe de la Ligue, son capitaine Stefan Mitrović entend finir en apothéose une "saison de rêve". Par son charisme et son expérience, le Serbe est devenu, en moins d'un an, l'un des leaders naturels du Racing.

Strasbourg, France

Il y aura un petit air de revanche ce samedi soir à la Meinau. Le Racing Club de Strasbourg affronte Guingamp (32ème journée de Ligue 1), l'adversaire qu'il avait battu aux tirs aux buts en finale de la Coupe de la Ligue, il y a deux semaines. Les Bretons, retombés à la dernière place de la Ligue 1, ont un besoin urgent de points pour tenter de se sauver. Les Strasbourgeois neuvièmes sont tranquillement maintenus pour leur deuxième saison dans l'élite, mais ils n'entendent pas finir en roue libre.

Une saison de rêve

"C'est une saison de rêve pour moi, se félicite le capitaine du Racing Stefan Mitrović. J'avais une grosse blessure avant la saison (il a été opéré de la cheville), mais en arrivant ici, le club m'a donné tout de suite de grosses responsabilités. Et gagner un titre avec Strasbourg, c'est incroyable, c'est le plus beau moment de ma carrière. Il faut qu'on profite encore de cette belle saison, il ne faut surtout pas se relâcher, car il y a encore beaucoup de points à remporter".

Un leader naturel

Stefan Mitrović a connu son lot de galères au début de sa carrière. Il a vécu plusieurs relégations avec ses différents clubs. Le défenseur n'a jamais lâché l'affaire, il est devenu international serbe et depuis deux ans et demi, la roue a tourné, les succès s'enchaînent. Il s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec les Belges de la Gantoise et il a donc remporté la Coupe de la Ligue avec le Racing.

Depuis son arrivée en Alsace, Stefan Mitrović s'est surtout affirmé comme un leader sur le terrain et en dehors, apprécié par ses coéquipiers. "Ce rôle de capitaine est très important pour moi, affirme le joueur formé au FK Rad Belgrade. _Ça me motive d'être un exemple pour les joueurs, pour tout le monde. Tu ne peux pas apprendre ça, c'est naturel_. Au début de ma carrière, j'ai connu beaucoup de difficultés, de relégations. Au fil du temps, ça m'a endurci et rendu plus fort dans la tête".

Pendant que ses partenaires célèbrent avec le public, là capitaine Strasbourgeois Stefan Mitrovic réconforte les Guingampais. Respect. #RCSAEAG#CoupedelaLigueBKTpic.twitter.com/tbE3ofLpng — Сyprien Legeay (@cyprien_legeay) March 30, 2019

Des airs de Serbie, de Grèce, de Turquie et d'Argentine à la Meinau

À 28 ans, Stefan Mitrović est parfaitement intégré à Strasbourg, où le soutien du fervent public lui rappelle des souvenirs de son pays. "Les supporters de Strasbourg sont comparables avec les supporters en Serbie, en Turquie, en Grèce, en Argentine. C'est très important pour moi. J'avais beaucoup d'offres avant la saison. L'une des choses qui m'a poussé à venir à Strasbourg, c'est cette ambiance à la Meinau".

Le retour de Jonas Martin

Comme ses coéquipiers, Stefan Mitrović aura le plaisir de côtoyer à nouveau dans le vestiaire de la Meinau, le vice-capitaine du Racing Jonas Martin. Après une absence de trois mois pour une blessure à la cheville, le milieu de terrain a été convoqué par Thierry Laurey dans le groupe des 18 joueurs strasbourgeois, qui affronteront l'En Avant de Guingamp ce samedi.

