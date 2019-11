Racing Club de Strasbourg : ce qu'il faut savoir avant le déplacement à Amiens

Le Racing Club de Strasbourg espère enfin marquer à l'extérieur cette saison et enfin gagner ce samedi à Amiens, ce qu'il n'est pas parvenu à faire depuis 2002. Un double défi face au rival de ces dernières années, à réaliser sans Koné et Liénard, malades et forfaits.

Strasbourg, France

Depuis plus de deux mois, les semaines se suivent et se ressemblent pour le Racing en Ligue 1. Il enchaîne victoire à domicile et défaite à l'extérieur. Les Strasbourgeois restent sur quatre succès de rang à la Meinau et cinq revers consécutifs loin de leurs bases. Alors, pour vraiment sortir la tête de l'eau, les Strasbourgeois savent qu'ils doivent enchaîner enfin les bonnes performances. "Si on veut enclencher une série, il faut qu'on fasse un résultat à l'extérieur, avance l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. On veut enchaîner depuis un moment, mais on n'y arrive pas. Il suffit que tu enchaînes trois victoires et tu te retrouves dans les trois, quatre premiers du classement. Et inversement, si tu perds trois matchs, tu te retrouves dans les quatre, cinq derniers. C'est ce qui nous habite, c'est qu'on veut faire une série, pour faire fructifier notre capital points et surtout notre position au classement, qui j'espère sera un peu plus sereine à la trêve".

Gagner enfin chez ce nouveau rival

Le Racing nourrit une rivalité depuis plusieurs saisons avec Amiens. C'est la septième année de suite que les deux équipes évoluent dans la même division (trois en national, une en Ligue 2 et c'est leur troisième saison commune en Ligue 1) et sur cette période, jamais les Strasbourgeois ne se sont imposés au stade de la Licorne. Mais dans l'effectif du Racing, seuls Dimitri Liénard (malade et forfait ce samedi) et Jérémy Grimm ont connu ses désillusions et ses matchs souvent accrochés et rugueux en Picardie. Il faut remonter à avril 2002 pour trouver trace de la dernière victoire strasbourgeoise à Amiens (2 à 0 en Ligue 2).

Un trio d'arbitres suisses

C'est un Suisse Alain Bieri qui dirigera ce match entre Amiens et le Racing, dans le cadre des échanges entre les fédérations française et helvétique. C'est un arbitre expérimenté de 40 ans, qui a tout de même connu un début d'année mouvementé. Il a reçu des menaces de morts par mail, après des décisions contestées. L'an dernier déjà, l'affrontement entre Amiens et le Racing avait donné lieu à une grande nouveauté. Stéphanie Frappart était devenue à cette occasion la première femme à arbitrer un match de Ligue 1.

Ça n'est pas la première fois qu'un arbitre étranger dirige un match officiel du Racing, hors coupe d'Europe. En avril 2001, Anton Guenov, un Bulgare avait arbitré le derby face à Metz, qui s'était joué à huis clos à la Meinau. En décembre 2000, le jet d'un pétard avait blessé l'assistante Nelly Viennot et par solidarité, les arbitres français avaient refusé d'officier pour ce match à rejouer.

En août 2008, le Luxembourgeois Alain Hammer avait arbitré la rencontre de Ligue 2 remportée par le Racing face à Châteauroux. Il était habitué à siffler de temps en temps en France.

Sans Laurey et Koné malades

Dimitri Liénard et Lamine Koné sont malades et forfaits (comme le jeune Ivann Botella) pour cette rencontre face à Amiens, Sanjin Prcić n'est pas encore apte à rejouer (en phase de reprise). Jérémy Grimm et Adrien Lebeau sont de retour dans le groupe de 19 joueurs convoqués par Theirry Laurey.

Amiens - Racing, c'est à suivre dès 19h30 ce samedi sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi à 20h.