Racing Club de Strasbourg : comment rééditer l'exploit face au PSG ?

Strasbourg, France

Le Racing peut-il rééditer l'exploit de l'année passée et être la première équipe à faire chuter le PSG en Ligue 1 ? C'est évidemment le souhait de tous les supporters strasbourgeois pour ce match de gala ce mercredi soir au stade de la Meinau (16ème journée de Ligue 1). Il y a un an, le Racing avait terrassé les Parisiens 2 buts à 1, leur infligeant leur première défaite de la saison toutes compétitions confondues.

En Ligue 1 cette saison, Paris c'est quatorze victoires, zéro défaite et un seul match nul concédé dimanche à Bordeaux. Le PSG compte deux fois plus de points que le Racing (43 contre 21). Un deuxième succès à domicile en championnat face au PSG serait donc évidemment un formidable exploit, mais il y a quand même des raisons d'y croire.

Un contexte identique

Le contexte est un peu similaire : c'est à la même date, à trois jours près, on approche de l'hiver, il fera frisquet, même s'il ne fera pas aussi froid que le 2 décembre 2017. Et puis comme il y a un an (c'était à Munich), les Parisiens ont une échéance capitale en Ligue des champions. Cette fois-ci, ils joueront leur qualification pour les huitièmes de finale dans une semaine à Belgrade.

La menace Neymar écartée

Le PSG se présente ce mercredi à la Meinau avec toutes ses stars, sauf une. Neymar, très en forme en ce moment, ne sera pas là, blessé aux adducteurs dimanche à Bordeaux. _"Le fait qu'il ne soit pas là nous enlève une épine du pied, mais malheureusement il y a quand même un rosier en face_, s'exclame l'entraîneur Thierry Laurey dans son style imagé. Il y a d'autres joueurs qui nous feront mal dans leur registre".

La magie de la Meinau

Ce n'est pas nouveau, le Racing sait se transcender dans son antre de la Meinau. Le match se jouera à guichets fermés (7ème fois en 8 rencontres de Ligue 1 cette saison). Et puis les joueurs strasbourgeois sont dans une position plutôt confortable au classement (8ème avec 21 points après leur beau succès à Rennes) et ils peuvent donc aborder cette rencontre en toute sérénité et avec une envie débordante. "La victoire contre Paris, ça reste l'un des plus beaux moments de ma carrière, sourit le milieu de terrain Jonas Martin, qui sera capitaine du Racing ce mercredi. C'est des émotions indescriptibles, on a envie de les revivre. Ouais on a envie d'être les premiers à les battre comme la saison passée. On sait que c'est quasi impossible, mais il faudra être prêts dans les têtes à aller au combat, à leur faire mal là où ils sont peut-être un peu moins forts, les duels. Poussé par le public, on ne sait jamais".

Le Racing devra faire sans Mitrovic suspendu et sans Grimm, Gonçalves, Saadi et N'Dour blessés.

