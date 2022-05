Racing club de Strasbourg : des trains spéciaux pour le dernier match à la Meinau

Pour le dernier match de la saison à la Meinau contre Clermont, le Racing club de Strasbourg, avec la région Grand Est et la SNCF, met à disposition des supporters deux trains spéciaux au départ de Saverne et de Mulhouse avec des tarifs à moitié prix.

Ce sera la samedi 14 mai à 21 heures : le dernier match de la saison à la Meinau pour le Racing contre Clermont. Pour l'occasion, le club met en place une opération spéciale en partenariat avec la SNCF et la région Grand Est : deux trains vont sillonner l'Alsace pour permettre aux supporters de se rendre au stade.

Départs de Mulhouse et Saverne

Le premier train partira de Mulhouse et desservira Colmar, Sélestat, Benfeld et Erstein. L’autre train partira de Saverne et s’arrêtera à Hochfelden, Mommenheim et Brumath. les deux trains s'arrêteront à la gare de Krimmeri-Meinau, située à quelques mètres du stade. "Ces trains spéciaux permettront d’arriver environ une heure avant le match, et de repartir aux alentours de minuit" indique el club dans un communiqué.

Un tarif à moitié prix « Spécial Racing » est créé pour l’occasion. Le billet aller-retour sera ainsi proposé à 11€ au départ de Saverne et à 21,60€ au départ de Mulhouse. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos billets.