Racing Club de Strasbourg : "On est tombés sur beaucoup plus forts que nous"

"On est tombés contre beaucoup plus forts que nous". Le constat de l'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan est cinglant mais lucide : le Racing a certes fait illusion pendant une première mi temps équilibrée et fermée. Sauf que, juste avant la pause, une nouvelle décision arbitrale a prêté à controverse : Maxime Le Marchand a taclé le ballon dans la surface, avant de toucher le pied de son adversaire. Jonathan David transforme alors le pénalty.

Le Racing sombre en deuxième période

Après la pause, le Racing esquisse une réaction timide, mais sans se montrer aucunement dangereux. Le gardien Matz Sels sauve les siens à plusieurs reprises, mais les Strasbourgeois finissent par sombrer avec encore un but de Jonathan David, qui a fait de la Meinau son jardin, et un autre de Rémy Cabella.

La Meinau maudite

Une rechute inquiétante après l'espoir né du succès à Angers . Le club strasbourgeois n’a plus gagné à domicile depuis 5 mois. Terre inhospitalière la saison passée, la Meinau est devenue beaucoup trop accueillante pour les adversaires. L’inquiétude grandit semaine après semaine, à mesure que le Racing s’enlise en queue de classement.

