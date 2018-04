Strasbourg, France

Faire trébucher des Verts ragaillardis, c'est l'objectif des footballeurs strasbourgeois ce samedi soir au stade de la Meinau (33ème journée de Ligue 1). Les Stéphanois ont failli battre le PSG lors de leur dernier match (Paris a égalisé à la fin de la rencontre) et ils restent sur une série de dix rencontres sans défaite en championnat (5 victoires et 5 nuls depuis leur dernier revers à Nice le 21 janvier). Fort d'un recrutement hivernal réussi (Debuchy, M'Vila, N'Tep, Subotic, Beric), ils ont bien remonté la pente après une première partie de saison ratée.

Deux mois sans succès

Le Racing connaît une dynamique inverse, il n'a plus gagné depuis le 11 février face à Troyes et reste sur trois matchs nuls consécutifs. A six journées de la fin, il compte une petite marge de sécurité sur la zone rouge (5 points d'avance sur Troyes 18ème et 6 points sur Lille 19ème), mais le maintien en Ligue 1 est loin d'être assuré, prévient l'entraîneur Thierry Laurey : "Le piège c'est de croire qu'on a fait le plus dur et que ça va rouler tout seul, au contraire. Les équipes qui sont derrière ne sont pas à 10 points. Mais je ne suis pas à trembler, on n'a pas tremblé depuis le début de l'année, je ne vois pas pourquoi on tremblerait maintenant. A six journées de la fin, tu cherches surtout à garder le même écart de points avec les adversaires directs. Mais pour cela, il faudra bien à un moment donné prendre des points et gagner un, deux matchs d'ici la fin de la saison. Ça fait un moment qu'on n'a pas goûté à la victoire et ça ferait du bien à tout le monde".

Aholou incertain

🚨 2⃣0⃣ joueurs composent le groupe strasbourgeois convoqué par Thierry #Laurey et son staff pour #RCSAASSE ⤵️https://t.co/4gKzi5KGZfpic.twitter.com/Z1mj1GG8Gw — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) April 13, 2018

Il y aura beaucoup d'absents ce samedi dans les rangs strasbourgeois : N'Dour est suspendu. Mangane, Lala, Da Costa, Nogueira et Terrier sont blessés ou en phase de reprise. Aholou a été convoqué, mais il est incertain.

Racing Club de Strasbourg - Saint-Etienne, une rencontre à suivre évidemment à partir de 19h30 sur France Bleu Alsace (coup d'envoi à 20h).