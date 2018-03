Strasbourg

Toute l'Alsace derrière le Racing! Les supporters strasbourgeois se sont mobilisés en masse, ils étaient 1 500 environ pour assister au dernier entraînement avant le derby de l'Est ce dimanche face au FC Metz au stade la Meinau (31ème journée de Ligue 1). A huit journées de la fin, les deux équipes luttent pour le maintien en Ligue 1. Les Strasbourgeois 15èmes ne comptent que trois petits points d'avance sur la zone rouge. Les Messins son très mal embarqués, derniers avec 9 points de retard sur le premier non relégable.

Battre Metz et se maintenir

Les supporters strasbourgeois ont donc décidé de faire bloc derrière leur équipe. _"Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne_, explique Yannick, un ultra. J'espère que le Racing va faire vibrer cette Meinau, qu'on se maintienne et que Metz descende". Thierry est abonné depuis plus de 40 ans au Racing et il a tenu à être présent hier au dernier entraînement : "J'ai vu le Racing champion en 1979, et voir 1 500 supporters à l'entraînement, c'est extraordinaire, magnifique. C'est un signe fort, il ne faudrait pas que les joueurs nous déçoivent, surtout après une défaite 3 à 0 à Metz. C'est l'heure de la revanche."

Une vraie force pour l'équipe

Le message est bien passé auprès de l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Il est bien conscient de l'importance de ce derby face à Metz et de la chance d'avoir un soutien aussi inconditionnel de la part des fans du Racing. "Il y a encore des clubs où il y a de vrais supporters, qui encouragent le club à tout va. Ça nous donne une force, c'est fantastique, en espérant qu'ils gardent toujours cette fraîcheur et cette envie d'être - je ne dirais même pas derrière l'équipe - mais d'être avec l'équipe. Ça montre qu'on n'est pas seuls, que les gens y croient, c'est primordial et aussi qu'on a quelques obligations quand on signe au Racing Club de Strasbourg. L'obligation c'est de faire le meilleur match possible et de gagner contre Metz".

Le premier derby depuis 8 ans

Cette rencontre se joue ce dimanche à guichets fermés à la Meinau, sur une pelouse neuve, elle a été changée pendant la trêve internationale. Les deux formations ne se sont plus affrontées à la Meinau depuis avril 2010 (1 but partout en Ligue 2).

Côté strasbourgeois, Da Costa, Mangane, Lala, Nogueira et Foulquier sont blessés et forfaits.

🚨 20 joueurs retenus pour #RCSAFCM ! À signaler le retour dans le groupe de @Martin_Terrier 🙂

➡️ https://t.co/0j1DjTx3uJpic.twitter.com/azTTtL1yxE — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) March 31, 2018

Racing - Metz c'est à suivre dès 16h30 sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi du match à 17 heures.