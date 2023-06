Racing Club de Strasbourg : Frédéric Antonetti ne sera plus l'entraîneur la saison prochaine

Strasbourg se sépare de son entraîneur Frédéric Antonetti. Le coach corse de 61 ans était arrivé au Racing Club de Strasbourg en février 2023 . Dans un communiqué publié ce mardi, le club de football alsacien évoque une décision prise d'un commun accord.

ⓘ Publicité

Le communiqué de presse du Racing :

« Frédéric avait une mission et il l’a parfaitement remplie, a déclaré Marc Keller, le Président du Racing. La saison a été éprouvante et nous nous sommes laissés un peu de temps pour souffler. Il a fait du très bon travail et je tiens à le remercier. Nous avons avancé main dans la main, dans une relation de confiance et d’estime réciproque. J’ai beaucoup de respect pour Fred.

Nous nous connaissions depuis des années mais nous n’avions jamais eu l’occasion de travailler ensemble et j’ai été très impressionné par sa capacité à remobiliser tout le monde, à restaurer la confiance et à recréer une dynamique dans une période délicate.

Mais un nouveau cycle démarre et je suis convaincu qu’il vaut mieux s’arrêter sur cette bonne note. Nous en sommes d’accord tous les deux. J’ai donc acté cette décision et j’en ai informé le nouvel actionnaire, qui l’a entérinée ».

« Je suis arrivé à Strasbourg en février dernier pour relever le défi de maintenir le club en Ligue 1, a pour sa part déclaré Frédéric Antonetti. La tâche était ardue mais je croyais fermement en la capacité de cette équipe et de ce club à s’en sortir. Avec beaucoup de travail, de patience et d’abnégation, toutes les forces vives du Racing Club de Strasbourg Alsace ont su atteindre cet objectif.

Comme je l’ai souvent répété, je suis content d’avoir pu entrainer un tel club. J’y ai partagé des moments formidables avec un public exemplaire et passionné qui nous a toujours portés dans la victoire comme dans la défaite. Pour cela, je remercie chacun de ceux qui nous ont soutenus sans faillir car, sans eux, nous n’aurions pas réussi.

Une nouvelle ère s’annonce avec l’arrivée de nouveaux investisseurs qui vont mettre à disposition du club de nouveaux moyens. Dans cette Ligue 1 en pleine mutation, qui subit de profonds bouleversements, je leur souhaite beaucoup de succès. Le peuple strasbourgeois le mérite.

Je remercie chaleureusement Marc Keller, pour lequel j’ai une profonde estime, pour ces quatre mois passés ensemble. Je tiens aussi à remercier ses co-actionnaires, notamment Pierre Schmidt et Christian Rothacker ainsi que les membres du club, le staff et les joueurs. Je m’en vais avec le sentiment d’avoir contribué à la pérennité de ce club prestigieux, ce dont je suis très fier » !

Frédéric Antonetti aura dirigé le Racing pendant 15 matches de championnat (6 victoires, 4 nuls, 5 défaites) et pris 22 points. Le club ne révèle pas le nom de son successeur. Cette annonce intervient alors que le Racing vient d'être vendu à un consortium américain BlueCo, propriétaire de Chelsea.

À lire aussi Qui sont les nouveaux propriétaires du Racing club de Strasbourg ?