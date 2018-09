Depuis son succès à Bordeaux lors de la première journée, le Racing Club de Strasbourg n'a plus retrouvé le goût de la victoire. Il espère y parvenir enfin à domicile ce samedi face à Amiens, un adversaire direct dans la course au maintien, qui a souvent martyrisé le Racing ces dernières années.

Strasbourg, France

C'est le genre de rendez-vous que le Racing ne devra pas (trop) manquer cette saison. Les footballeurs strasbourgeois accueillent Amiens, un adversaire direct dans la course au maintien en Ligue 1, ce samedi soir au stade de la Meinau. Avant cette 6ème journée de championnat, les deux équipes sont au coude à coude au classement. Le Racing, 16ème avec 5 points, compte une longueur d'avance sur Amiens, 18ème.

Vainqueur d'entrée à Bordeaux, le Racing a depuis ralenti sérieusement le rythme avec deux points pris en quatre journées. Il veut enfin remporter sa première victoire à domicile, mais sait que la tâche ne sera pas facile contre une équipe difficile à bouger et qui s'est renforcée en recrutant beaucoup de joueurs étrangers (l'Iranien Ghoddos, le Brésilien Ganso, le Polonais Kurzawa ou encore le Colombien Otero pour ne citer qu'eux).

"Pour l'instant, je trouve qu'on a fait plutôt un début de championnat assez intéressant, sans être miraculeux, analyse l'entraîneur du Racing Thierry Laurey. _Avec cinq points, on n'est pas forcément bien payé des cinq matchs qu'on a effectué. Le point arraché à Montpellier nous fait du bien, après ça ne reste qu'un point et il nous en faut encore beaucoup pour parvenir à nos fins et notamment à la maison, parce qu'_aujourd'hui on aimerait retrouver le goût du succès à la maison".

Amiens, la bête noire

Depuis qu'ils ont fait route commune du National jusqu'en Ligue 1, le Racing et Amiens n'ont cessé de s'affronter ces dernières saisons et les Picards se sont habitués à faire tomber les Strasbourgeois. Amiens a remporté 5 des 6 derniers matchs de championnat face au Racing (en National, en L2 et en L1).

"Je ne sais pas si on peut parler de bête noire, sourit le milieu de terrain du Racing Dimitri Liénard. À part Régis Gurtner et Thomas Monconduit à Amiens, Jérémy Grimm et moi à Strasbourg, _on peut faire un baby-foot pour se départager_, mais les autres joueurs notamment d'Amiens n'ont pas connu tous ces matchs. Quelque soit l'adversaire, moi j'ai surtout envie de prendre nos trois premiers points à la Meinau".

Plusieurs joueurs strasbourgeois sont forfaits sur blessure : Lamine Koné, Anthony Gonçalves et Ludovic Ajorque. Il y a aussi plusieurs absents du côté amiénois : Otero, El Hajjam, Mendoza, Blin et Zungu.

Racing - Amiens, un match à suivre dès 19h30 sur France Bleu Alsace (coup d'envoi à 20h).