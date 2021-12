Racing Club de Strasbourg : l'entraîneur Julien Stéphan positif au covid-19

Julien Stéphan, l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg est positif au covid-19. Le club l'annonce ce mercredi dans un communiqué publié sur son site internet. L'entraîneur de 41 ans "a été testé positif durant les fêtes" ne présente "pas de symptômes", précise le texte.

Aucun cas au sein des joueurs n'a été détecté

Pour la reprise de l'entraînement après les fêtes de Noël, tous le groupe professionnel et le staff sportif ont du se soumettre à des tests de dépistage. Aucun cas au sein des joueurs n'a été détecté. A chaque reprise, l'ensemble des joueurs et membres du staff doivent respecter un protocole sanitaire, avec "des tests PCR obligatoires", et notamment "un entraînement décalé par petits groupes et sans contact" ajoute le club.

