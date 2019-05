Racing Club de Strasbourg : l'entraîneur Thierry Laurey espère 5 à 6 recrues pour la saison prochaine

Strasbourg, France

Au sortir d'une saison réussie (qui se terminera vendredi à Nantes) avec une Coupe de la Ligue et une place en milieu de tableau de Ligue 1, et malgré une fin de championnat plus compliquée (une victoire en 15 matchs de L1), Thierry Laurey a apprécié cette année riche d'enseignements : "Le parcours en Coupe de la Ligue a généré beaucoup d'implication et de concentration des garçons jusqu'à la finale. Ensuite, le fait d'obtenir le maintien suffisamment tôt nous a permis de ne pas revivre les affres de la saison passée. Cette année, on a eu le loisir d'en profiter un peu plus, alors peut-être un peu trop pour certains, mais je suis très fier de la saison qu'ont réalisé les garçons . L'objectif pour la saison prochaine, ça sera d'améliorer encore ce classement en Ligue 1, tout en sachant qu'on aura une compétition supplémentaire (la Ligue Europa), qui nous pompera certainement beaucoup d'énergie".

Un minimum de 5 à 6 recrues

L'entraîneur du Racing prépare évidemment déjà activement la saison prochaine. Il recevra ces prochains jours les joueurs de l'effectif pour faire le bilan de la saison et leur dire s'il souhaite continuer l'aventure avec eux. Il n'exclut pas de pouvoir conserver l'un des joueurs prêtés (Lamine Koné, Sanjin Prcić). Trois joueurs seulement sont en fin de contrat (Grimm, Martinez, Kawashima). Et il n'y aura pas de bouleversement en profondeur de l'effectif : "Hors transferts qui peuvent arriver à tout moment, on a fixé le nombre de recrues à 5 ou 6 joueurs, explique Thierry Laurey. On a fait suffisamment d'efforts sur les deux derniers mercatos. Il est clair qu'il faut toujours apporter un peu de nouveauté dans un groupe pour le régénérer, mais on ne peut pas tout le temps bouleverser l'équipe non plus. On estime que l'équipe a fait de gros progrès cette saison, donc on se dit que ce n'est pas tellement la qualité qu'il faut chercher, mais la constance dans les performances et les joueurs de haut niveau doivent nous apporter cette constance".