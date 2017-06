Racing Club de Strasbourg: l'heure de la reprise a sonné

Les footballeurs du Racing Club de Strasbourg entament une série de tests physiques et médicaux à partir de ce lundi 26 juin. Le premier entraînement aura lieu mercredi.

Pour l'instant, le club peine à recruter. Deux défenseurs seulement ont été engagés, Kenny Lala en provenance de Lens et Pablo Martinez d'Angers. Le Racing a perdu ses deux meilleurs buteurs de la saison passée. Khalid Boutaib est parti en Turquie et Baptiste Guillaume a signé à Angers.

Seulement deux défenseurs ont été recrutés

Le club a fait signer des joueurs en fin de contrat comme Dimitri Liénard et Kader Mangane. "On ne veut pas surpayer des joueurs dont on n'est pas sûr du rendement", justifie l'entraîneur Thierry Laurey pour expliquer cette inertie du Racing sur le marché des transferts. Strasbourg veut patienter pour faire de bonnes affaires si possible à moindre coût.

Depuis la reprise en main de Marc Keller, le Racing a toujours misé sur des joueurs en fin de contrat ou de prêt mais il ne faut pas non plus trop tarder pour se renforcer car la reprise de la ligue 1 c'est dans moins de six semaines.

Le Racing disputera son premier match amical le 4 juillet contre le FC Zurich à Haguenau. La reprise de la Ligue 1 est prévue le week-end du 5 août à Lyon.