Strasbourg, France

Un gros coup à Lille ?

Continuer à s'éloigner de la zone rouge, c'est l'objectif des footballeurs du Racing en déplacement ce dimanche à Lille. Le Racing a pris un petit avantage psychologique en battant déjà à deux reprises cette formation nordiste, en championnat (3-0) et puis en coupe de France jeudi (2-1). Mais les onze de départ qui seront alignés ce dimanche ne seront certainement pas les mêmes que ceux de jeudi. "Chaque match est différent, souligne le milieu de terrain Dimitri Liénard. Jouer deux fois de suite le même adversaire, est-ce que c'est compliqué ? Oui et non. Moi je n'ai qu'une chose en tête c'est ne pas perdre là-bas et entrer avec un état d'esprit irréprochable. C'est sûr que si on met le même état d'esprit qu'à Metz on se fera tordre. Et si on avait la bonne idée de battre Lille une troisième fois, ça serait un très bon pas vers le maintien, surtout qu'on enchaîne deux matchs à domicile super importants".

Le LOSC en plein doute

Déjà auteur d'un coup de gueule après la défaite à Troyes, le nouvel entraîneur lillois Christophe Galtier a appelé ses joueurs à la révolte : "Je ne suis pas pessimiste. Je veux une prise de conscience. Il faut faire beaucoup plus. C'est au quotidien, dans la préparation, à la maison. On joue comme on s'entraîne. On joue comme on se prépare. Nous sommes dans un milieu professionnel avec une obligation de résultats. Gagner c'est indispensable. Il faut changer l'état d'esprit et en faire beaucoup plus."

Bakary Koné laissé au repos

Bakary Kone, touché à la tête dans un duel aérien face à Lille jeudi est forfait. le défenseur central burkinabé a ressenti quelques vertiges et est donc laissé au repos.

Jonas Martin et Kader Mangane, qui avaient soufflé en Coupe de France, réintègrent le groupe de 19 joueurs partis à Lille.

🚨 C'est un groupe de 19 joueurs qui a pris ce samedi la direction de Lille pour #LOSCRCSA. Touché en @coupedefrance, Bakary #Koné est ménagé. Kader #Mangane et @JonasMartin8 sont de retour ⤵️https://t.co/fQItAb8rg4pic.twitter.com/sccYe2QdZ8 — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) January 27, 2018

Lille - Racing c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Alsace ce dimanche (coup d'envoi à 15h).