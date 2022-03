Racing Club de Strasbourg : la relève alsacienne brille aussi en Coupe Gambardella

Pendant de nombreuses années, alors que le Racing avait été relégué dans le monde amateur (liquidation judiciaire en 2011), les meilleurs jeunes Alsaciens ont rejoint Metz, Nancy ou encore Sochaux. Depuis le retour du club en Ligue 2 puis en Ligue 1, le centre de formation strasbourgeois a retrouvé des couleurs. Et la génération actuelle des moins de 19 ans est prometteuse, avec une bonne partie de joueurs issus de la région.

"Les premières années quand on a retrouvé le centre de formation, on n'avait pas les meilleurs Alsaciens partis dans d'autres clubs pros, détaille l’entraîneur des moins de 19 ans Régis Arnould. Là, on a pu avoir quasiment tous les Alsaciens de 2004 dès la base. Contre Lyon en championnat, huit joueurs de mon équipe ont été formés au club en U15. C'est magnifique pour nous les éducateurs et nos clubs partenaires".

Plusieurs jeunes s'entraînent avec les pros

Habib Diarra (originaire de Mulhouse et qui est déjà entré en jeu en L1 face à Saint-Etienne), Abdoul Ouattara (qui vient de Niederschaeffolsheim, tout comme un autre joueur de l'équipe, Tanguy Wenner, pas mal pour un village de 1.300 habitants!) ou encore Robin Risser (qui a commencé le foot à Bennwihr), s’entraînent déjà régulièrement avec les professionnels.

Le gardien Robin Risser a de multiples sélections en équipe de France jeunes. Il est considéré comme l'un des deux meilleurs gardiens français de sa génération. Depuis le début de l'année 2022, il s'entraîne quasiment tous les jours sous les ordres de Julien Stéphan. Il vit une sorte de formation accélérée auprès de Matz Sels et d'Eiji Kawashima.

"J'essaye de prendre tous les conseils de ces deux grands joueurs, explique Robin Risser. Eiji, c'est un mec top, quelqu'un de très pro. Matz est très souriant et parle beaucoup avec nous les jeunes. C'est super de vivre ça et après d'apporter ensuite l'expérience à mes coéquipiers en 19 ans".

Le quart de finale à Lyon, une finale avant la lettre ?

À l’image des professionnels qui réalisent une saison exceptionnelle en Ligue 1, les moins de 19 ans veulent porter haut les couleurs du Racing en coupe Gambardella, alors qu'ils vont disputer un quart de finale compliqué dimanche à Lyon. L'OL devance le Racing en championnat, même si les Strasbourgeois s'étaient imposés 3 à 2 à l'aller dans le Rhône et avaient fait match nul au retour (1-1).

"C'est une Coupe qui nous tient vraiment à cœur, assure le milieu de terrain Alexis Casadéi, originaire de Mulhouse. C'est un rêve d'aller au Stade de France (NDLR où se joue la finale en préambule de la finale de la Coupe de France) et de la gagner. On a envie de marquer l'histoire du club".

S'ils prennent volontiers les encouragements de leurs aînés (Anthony Caci, Dimitri Liénard et Alexander Djiku notamment) pour cette aventure en Gambardella, les moins de 19 ans strasbourgeois n'auront pas tous la chance de les côtoyer sur la pelouse de la Meinau. Ils ne perceront pas tous en pro, loin de là.

Un gouffre entre les moins de 19 ans et le monde pro

"C'est très intéressant pour les jeunes du centre de formation de vivre cette aventure-là, souligne l'entraîneur de l'équipe pro Julien Stéphan. Ça montre aussi la qualité du travail effectué. Ensuite, je suis passé très longtemps à la formation et mon expérience me permet de dire que l'évaluation d'un joueur, on la fait véritablement dans les équipes senior. Il faut réussir avec la réserve puis les pros à valider les bonnes années effectuées en moins de 17 ans ou en moins de 19 ans. Il y aura encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir prétendre à jouer en pro. Le foot senior est un foot différent de celui des jeunes".

Le Racing a déjà gagné deux fois la coupe Gambardella en 1965 et en 2006 face à l'Olympique lyonnais qui présentait une attaque de feu avec Karim Benzema, Loïc Rémy et Anthony Mounier (plus Hatem Ben Arfa absent pour la finale). Du côté strasbourgeois, si plusieurs joueurs ont fait une honorable carrière professionnelle (Anthony Weber, Jean-Alain Fanchone, Quentin Othon, Ali Mathlouthi notamment), aucun n'a été un titulaire indiscutable sur la durée en Ligue 1.

Ne pas se faire piquer les plus prometteurs

L'enjeu pour les jeunes pousses strasbourgeoises est donc de poursuivre leur progression. Pour les dirigeants du club, c'est de pouvoir faire signer pro les meilleurs d'entre eux. Robin Risser, Mahamadou Kanouté, Habib Diarra ont déjà paraphé leur premier contrat pro avec le Racing, qui espère aussi convaincre le prometteur milieu de terrain Abdoul Ouattara (16 ans). Il a fait sa première apparition sur une feuille de match de Ligue 1 à Reims et est déjà dans le collimateur de plusieurs clubs allemands et anglais.

Car pour les pépites, la concurrence est rude y compris dès le plus jeune âge. Les formateurs strasbourgeois ont toujours en travers de la gorge le départ d'Alekseï Carnier, un pur Strasbourgeois formé au club. Mais le défenseur a préféré céder l'été dernier aux sirènes du club allemand de Hoffenheim, où il a signé son premier contrat professionnel.