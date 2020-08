Racing Club de Strasbourg : la sortie nocturne qui fait jaser

Dans un communiqué de presse, le MHSC avait taclé ce jeudi le Racing, l'accusant d'avoir fait preuve de négligence avant le match amical entre les deux équipes le mardi 28 juillet à Divonne-les-Bains. Le Racing a fait des tests Covid avant la rencontre face à Nîmes, mais pas avant celle de Montpellier. C'était convenu ainsi, répond le club strasbourgeois.

Une quinzaine de joueurs ont fait la fête à Genève

La brouille entre les deux clubs - qui entretiennent au demeurant d'excellentes relations - aurait pu s'arrêter là. Mais l'exaspération des Montpelliérains s'explique par cette virée nocturne de certains joueurs du Racing, comme révélé ce jeudi soir par l'Equipe. Le staff avait autorisé les joueurs à aller au restaurant le samedi 25 juillet. Une quinzaine d'entre eux a prolongé la soirée dans un bar dansant à Genève.

On ne sait évidemment pas quand les neuf Strasbourgeois contaminés ont contracté le coronavirus, mais le doute est permis. L'image du Racing est ternie et la préparation de la saison à l'arrêt. "Certains joueurs sont allés au-delà du cadre qu'on avait fixé, en prolongeant la soirée, regrette Marc Keller dans l'Equipe. On réglera ça en interne".