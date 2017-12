Strasbourg, France

On appelle ça "la loi des séries". Le Racing Club de Strasbourg a perdu ses deux gardiens en dix jours. Bingourou Kamara et Alexandre Oukidja se sont tous les deux blessés contre le PSG, le premier en championnat et le second en Coupe de la Ligue.

8 matchs de Ligue 1 pour Landry Bonnefoi

Le numéro 3, Landry Bonnefoi, sera donc titulaire contre Toulouse vendredi à la Meinau lors de la 18e journée de Ligue 1. Le vétéran de 34 ans a seulement 8 matchs de Ligue 1 au compteur mais le coach du Racing, Thierry Laurey, a totalement confiance en lui : "C'est un garçon qui a un très bon état d'esprit, qui bosse et qui met à sa façon une certaine forme de pression sur les deux autres donc c'est très bien. On n'a aucun souci par rapport à ça".

Pour la première fois de la saison, Bastien Rempp, le jeune gardien de l'équipe réserve, sera sur le banc contre Toulouse.

Coup d'envoi du match à 20h. Vous pourrez vivre cette rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace. Début de la soirée sport à 19h30.