Racing Club de Strasbourg : les nouveaux propriétaires n'assisteront pas au premier match face à Lyon

Il faudra encore patienter pour apercevoir les nouveaux propriétaires du Racing Club de Strasbourg à la Meinau. Le hasard des calendriers n'a pas bien fait les choses, puisque les deux clubs qui appartiennent à BlueCo joueront leur premier match de la saison en même temps, ce dimanche 13 août.

ⓘ Publicité

Les Strasbourgeois défieront Lyon à 20h30, alors qu'un peu plus tôt dans l'après-midi, Chelsea entamera son championnat par une affiche à domicile face à Liverpool (à 17h30 heure française).

"Ils souhaitaient venir contre Lyon, mais c'est le même jour que Chelsea. Ils viendront donc plus tard, dans les semaines qui viennent, assure le président du Racing Marc Keller. L'idée, c'est de les présenter aussi aux élus, aux collectivités, aux supporters, aux partenaires, bien sûr aux joueurs, aux salariés, au staff".

Marc Keller explique être en relation téléphonique très régulière, avec les actionnaires de BlueCo, qui résident aux Etats-Unis. Ils ont même été plus généreux que prévu pour l'enveloppe du recrutement assure le président du Racing, qui a déboursé plus de 50 millions d'euros pendant ce mercato estival : "Par rapport à ce qu'on avait dit, on est même plus haut que ce qu'on avait prévu. Ils ont une volonté de nous aider à structurer et à l'amener plus haut".