Racing Club de Strasbourg : les joueurs au repos jusqu'au lundi 23 mars

Avec la suspension du championnat de Ligue 1, les prochains matchs du Racing Club de Strasbourg vont passer à la trappe, ce samedi contre Dijon bien sûr, mais aussi face au PSG, à Saint-Etienne, et sans doute contre Angers et à Nice. Les joueurs strasbourgeois se sont entraînés à huis clos ce vendredi. Ils s'entraîneront à nouveau ce samedi matin, avant une pause jusqu'au lundi 23 mars. Aucun cas de coronavirus n'a été détecté. Le milieu de terrain Dimitri Liénard a simplement souffert d'une petite laryngite.

_"Si on s'entraîne une fois ou deux, ça ne ressemblerait pas à grand chose_, analyse l'entraîneur Thierry Laurey. Autant couper et qu'ils reviennent avec la tête bien vidée. Ce qui nous pousse à choisir cette solution, c'est aussi que les joueurs n'ont pas eu beaucoup de vacances l'été dernier et qu'on a beaucoup donné en août et en septembre. On s'est dit que c'est intéressant de laisser les joueurs recharger les accus. C'est la solution qui semble la plus adaptée à notre équipe. »

Le staff a demandé aux joueurs de respecter des consignes de prudence pour éviter d'être touchés par le virus."On a demandé à nos joueurs d'éviter les endroits où il peut y avoir du monde comme les cinémas, les restaurants, les supermarchés et de respecter les consignes de base comme se laver les mains. S'ils ont un début de grippe ou le moindre doute, ils appelleront le docteur du club".

La santé, priorité absolue

Le président Marc Keller a exprimé son point de vue dans un communiqué : " La santé des spectateurs, comme celle de l’ensemble des citoyens, est plus que jamais une priorité absolue. Le Racing souscrit donc pleinement à la décision prise par la LFP de suspendre la Ligue 1 jusqu’à nouvel ordre. Il survient des moments où l’urgence et la raison commandent.

Une grande incertitude plane désormais sur le déroulement des matches de football dans notre pays mais aussi dans toute l’Europe. La situation est évolutive et ne permet qu’une visibilité relative.

Le Racing, comme tous les amoureux du football et du sport en général, espère néanmoins, malgré toutes les difficultés liées à la propagation du coronavirus et qui touchent tout un chacun dans sa vie quotidienne, que les compétitions en cours puissent arriver à leur terme.

Le football représente une part précieuse de la vie sociale, sa parenthèse festive et joyeuse. Grâce à ses supporters, la Meinau est, à cet égard, un magnifique lieu de rassemblement et de partage. Lorsque nous y retournerons, nous tous, cela voudra dire aussi qu’un match plus important encore aura été gagné. À cette heure, c’est mon vœu le plus cher ".

Des pertes en millions d'euros, si la Ligue 1 ne reprend pas

Dans la perspective où le championnat ne pourrait arriver à son terme, il y aurait un important manque à gagner. Il reste six matchs à jouer à domicile (Dijon, PSG, Angers, Brest, Marseille et Bordeaux). Le Racing encaisse environ 500 000 euros de recette en moyenne par rencontre, ce qui signifierait une perte de l'ordre de trois millions d'euros dans l'affaire. Il faudrait aussi retirer sans doute une partie des montants des droits télé sur ces rencontres, ce qui se chiffrerait en millions d'euros. Par exemple, la saison passée, le Racing a touché plus de trois fois plus d'argent en droits télés (26 millions d'euros) qu'en recettes de billetterie (8 millions). Ça n'arrive pas au bon moment, car le club a prévu d'investir environ 30 millions d'euros dans la rénovation de ses terrains d'entraînement, de son centre de formation et dans des aménagements au stade de la Meinau. Mais comme le président Marc Keller est prévoyant, le club avait des comptes dans le vert pour la saison passée avec un excédent de près de 5 millions d'euros. Ce bas de laine risque d'être bien utile en cette fin de saison perturbée par le coronavirus.