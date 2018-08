Strasbourg, France

Lionel Carole a signé vendredi un contrat de trois ans avec le club strasbourgeois (pour un montant entre 600 000 et 750 000 euros). Il appartenait au club turc de Galatasaray. C'est la septième recrue du Racing cet été. Le club strasbourgeois tient là le défenseur latéral gauche qu'il cherchait. Lionel Carole s'est dit très séduit par le projet alsacien : "J'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de revenir en Ligue 1 en France, mais si j'ai choisi ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose qui me plaît, un projet, un stade mythique. Le club a bien recruté, ils ont rapporté de la qualité dans l'effectif. Tout ça m'a beaucoup plu".

Il a déjà beaucoup voyagé

Lionel Carole a débuté en professionnel à Nantes. Il est vite parti jouer à l'étranger au Benfica de Lisbonne, où il n'a pas percé. Il est revenu en France à Sedan puis Troyes, avant un deuxième exil en Turquie à Galatasaray. La saison passée, il a été prêté au FC Séville où il n'a quasiment pas joué. A 27 ans, le Racing est donc déjà son septième club pro. "Quand j'étais petit, entre 6 et 15 ans, j'avais déjà fait cinq clubs en région parisienne, se rappelle Lionel Carole. C'est comme ça, c'est pas vraiment un désir de bouger, ce sont des opportunités que j'ai eues dans ma carrière. Des fois on m'a poussé à partir, d'autres fois c'était vraiment un choix délibéré. Mais franchement je suis content à 27 ans d'avoir connu tous ces clubs avec des grands joueurs, ça m'a permis de voir vraiment beaucoup de choses".

Jetzt geht's los 💪 @RCSA@Ligue1Conforama mieux vaut tard que jamais 😁 — Lionel Carole (@LionelCarole) August 17, 2018

Après avoir joué au Portugal, en Espagne, en Turquie, disputé plus de 100 matchs en Ligue 2, Lionel Carole va donc découvrir la Ligue 1 à 27 ans. "Mieux vaut tard que jamais", rigole le nouveau défenseur strasbourgeois, très à l'aise et détendu lors de sa présentation à la presse. Il a été surtout marqué par son expérience stambouliote à Galatasaray. "Les supporters sont fanatiques, il y a un engouement extraordinaire, une grosse passion, surtout pour les derbys. C'est une expérience à vivre quand on est footballeur. C'est à double tranchant, c'est extraordinaire dans le bon et le moins bon. J'en tire beaucoup de positif. J'ai acquis de la maturité et j'espère en faire profiter le Racing".

Le pendant à gauche de Kenny Lala ?

Lionel Carole était l'une des dernières priorités du recrutement strasbourgeois. Ce poste de latéral gauche est occupé actuellement par le jeune Anthony Caci, qui dépanne, car c'est un milieu de terrain de formation. Quant au Sénégalais Abdallah N'Dour, il n'a pas encore entièrement récupéré de sa grave blessure au tibia péroné (il joue d'ailleurs en réserve ce samedi à Nancy en National 3). "Lionel Carole, c'est un véritable spécialiste du poste, il a un bon pied gauche, une bonne qualité de passe, analyse l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. On a vu à Bordeaux qu'il y avait beaucoup de centres, mais il faut qu'on soit plus précis sur la dernière passe. On l'avait déjà souligné l'an dernier. C'est pourquoi on voulait un vrai spécialiste sur ce poste-là. On aurait pu encore faire jouer Kenny Lala côté gauche, mais c'était aussi se limiter à droite. On est content d'avoir pu faire une bonne affaire avec Lionel".