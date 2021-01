Racing Club de Strasbourg : Mohamed Simakan absent pour deux mois

Mohamed Simakan sera absent des terrains pendant deux mois indique mardi après-midi le Racing Club de Strasbourg. Le jeune défenseur strasbourgeois est touché au genou. "Suite à un choc reçu lors du match contre le RC Lens, Mohamed Simakan a réalisé des examens ce lundi. Il doit bénéficier d’une arthroscopie qui l’éloignera des terrains pour une durée d’environ deux mois".

Lors du match à Lens, samedi 9 janvier, le défenseur était sorti à la mi-temps. Depuis le début de l’année, le Marseillais d’origine se touchait régulièrement le genou et se plaignait de douleurs. Lors du match précédent face à Nîmes, il avait d’ailleurs déjà quitté prématurément ses coéquipiers à l’heure de jeu.

Simakan, meilleur joueur strasbourgeois depuis le début de la saison

C’est un coup dur à double titre. D'abord parce que le jeune défenseur de 20 ans est le meilleur strasbourgeois depuis le début de la saison, mais en plus cela pourrait remettre en cause un éventuel transfert dès cet hiver. Le Milan AC et Leipzig sont les clubs plus intéressés. En vendant son joyau, le Racing espère bien récupérer entre 15 et 20 millions d’euros, de quoi renflouer les caisses du club qui souffre comme les autres de l’absence des recettes de billetterie et de la baisse inévitable des droits télé à cause de la défaillance du diffuseur de la Ligue 1 Médiapro.