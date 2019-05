Racing Club de Strasbourg : quel visage pour la saison prochaine ?

Strasbourg, France

Trois joueurs sont en fin de contrat, dont un seul titulaire indiscutable, le défenseur central Pablo Martinez. Le club discute toujours d'une prolongation de contrat, mais regarde aussi ailleurs pour compenser un éventuel départ.

Le cas de Jérémy Grimm est différent. Grièvement blessé cette saison, le club lui propose un an de contrat supplémentaire et à 32 ans, le seul Alsacien de l’effectif devrait l’accepter rapidement.

Le Racing souhaiterait conserver aussi le Japonais Eiji Kawashima dans un rôle de troisième gardien. Le portier nippon, qui a disputé ce vendredi à Nantes son premier match officiel sous le maillot strasbourgeois, a expliqué qu'il hésitait toujours à donner suite. Il va disputer la Copa America avec le Japon, pays invité au même titre que le Qatar.

Koné parti pour rester

Parmi les joueurs prêtés, Samuel Grandsir n'a pas convaincu, il ne sera pas conservé et va retourner à Monaco. Le club aimerait garder Lamine Koné et Sanjin Prcić. C’est très probable pour le défenseur, car le Racing devrait lever son option d’achat auprès de son club anglais de Sunderland et l'Ivoirien devrait rester en Alsace. C’est beaucoup plus compliqué sur le papier pour Sanjin Prcić, qui a sans doute disputé ses dernières minutes en bleu à la Beaujoire, car son club espagnol de Levante réclamerait environ 10 millions d’euros, une somme trop élevée pour le Racing.

Enfin, reste le cas des joueurs encore sous contrat, mais qui pourraient voir ailleurs. En premier lieu évidemment, le très convoité Kenny Lala, auteur d’une saison remarquable avec 9 passes décisives et 5 buts. Son transfert pourrait renflouer les caisses du club autour de 10 à 15 millions d’euros et servir au financement de cette campagne de recrutement estival. D’autres pourraient avoir des velléités de départ, Abdallah N’Dour ou encore Nuno Da Costa.

Un objectif minimum de 4 à 5 recrues

Pour se renforcer, le Racing aimerait attirer un attaquant sur les côtés, un milieu défensif et sans doute un relayeur, un défenseur central et peut-être un deuxième défenseur. L'idée serait de recruter deux ou trois joueurs d'expérience et de réaliser "deux ou trois coups", notamment dans le vivier de la Ligue 2, où il a déniché la saison passée Ibrahima Sissoko et Ludovic Ajorque (le Havrais Zinedine Ferhat en fin de contrat avec le HAC ? ou encore du côté de Valenciennes, l'attaquant Gaëtan Robail, prêté par le PSG ou le milieu de terrain Julien Masson ?).