Le Racing Club de Strasbourg joue ce samedi soir à Toulouse une rencontre très importante dans la course au maintien. Les deux équipes avancent au ralenti depuis le début de l'année 2018 et sont au coude à coude au classement de la Ligue 1 de foot. Malheur au vaincu !

Strasbourg, France

Les Strasbourgeois 15èmes (avec 31 points) comptent 2 points d'avance sur les Toulousains 17èmes. Le Racing n'est pas dans une bonne passe depuis le début de l'année 2018, avec seulement deux victoires en dix matchs de Ligue 1. Le TFC fait à peine mieux sur la même période (10 points pris contre 7 aux Strasbourgeois), même s'il a failli arracher des points contre Paris et Marseille. "Forcément quand on fait des résultats pas très positifs, il y a toujours une part de doute, raconte le milieu de terrain du Racing Jonas Martin. Mais on a l'avantage de ne pas être relégables, on joue contre des concurrents directs, donc on peut dire qu'on a les cartes entre nos mains. C'est à nous d'effacer cette spirale négative et de montrer qu'on a du caractère pour les neuf derniers matchs, qui sont neuf finales."

Marc Keller lance la mobilisation

Le Racing entame ce samedi à Toulouse, une série cruciale de 5 rencontres face à des adversaires du bas du tableau. Pour mettre ses joueurs devant leurs responsabilités, le président strasbourgeois Marc Keller est allé leur parler dans le vestiaire en début de semaine, ce qui n'arrive quasiment jamais. Un appel à la mobilisation générale, apprécié par Jonas Martin : "Il nous a rappelé les valeurs du club. Je pense que ça remettre certaines têtes à l'endroit ou même nous donner un peu de peps jusqu'à la fin de la saison. Il croit en nous, le fait qu'il nous réaffirme sa confiance, ça permet d'oublier ce qu'on a fait sur les derniers matchs et de repartir de l'avant".

Une infirmerie bien remplie

Mais ça tombe mal, le Racing connaît une hécatombe de blessures. Da Costa, Foulquier, Lala, Mangane et Terrier (tous des titulaires en puissance) sont blessés, alors que Grimm est suspendu. Les jeunes Aaneba, Fofana et Zohi sont appelés à la rescousse.

🚨 Thierry Laurey a retenu 19 joueurs pour #TFCRCSA. Grande première pour le jeune milieu de terrain Youssouf #Fofana chez les pros !

➡️ https://t.co/NI1RrrFSDzpic.twitter.com/UOSkqou4uW — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) March 16, 2018

Toulouse - Racing, un match à suivre dès 19h30 sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi à 20h.