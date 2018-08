Strasbourg, France

Après une entame réussie à Bordeaux (victoire 2 à 0), le Racing Club de Strasbourg espère confirmer pour sa première à domicile ce dimanche face à Saint-Etienne (vainqueur de Guingamp lors de la première journée de Ligue 1). Le Racing n'a plus joué à la Meinau depuis le 12 mai dernier et la victoire du maintien face à Lyon, alors forcément les joueurs sont excités à l'idée de retrouver leur public et notamment les 19 187 abonnés. "Je n'aime pas forcément le mot "excités", parce que l'excitation peut te faire faire des conneries, analyse l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Mais les joueurs sont heureux de retrouver l'ambiance de la Meinau. Ils savent que le public va pousser et qu'on est capables de faire des choses qui quelquefois sortent de l'ordinaire. Alors il ne faut pas surjouer, mais de manière générale on a fait des bons matchs la saison passée à la Meinau. Attention Saint-Etienne est sans doute plus prêt que nous, donc il faudra être aussi vigilants qu'à Bordeaux et être habiles pour saisir les occasions que les Stéphanois pourront nous laisser".

Les Verts visent le top 6

Les Verts ont une équipe très expérimentée avec des joueurs comme Ruffier, Debuchy, M'Vila, qui ont tous été sélectionnés en équipe de France. Ils se sont renforcés avec les arrivées de Wahbi Khazri, Timothée Kolodziejczak et Rémy Cabella. Les Stéphanois ambitionnent de finir dans les six premiers du championnat.

Carole déjà dans le groupe strasbourgeois

Déjà qualifié, Lionel Carole, le nouveau défenseur du Racing, figure dans le groupe strasbourgeois qui va affronter Saint-Etienne. Le jeune milieu de terrain Youssouf Fofana a aussi été appelé. Par rapport au déplacement à Bordeaux, ils remplacent numériquement Ludovic Ajorque (blessé à l'épaule) et Abdallah N'Dour, laissé à disposition de la réserve pour retrouver du temps de jeu.

Régis Dorn, nouveau consultant de France Bleu Alsace

Racing - Saint-Etienne c'est à vivre ce dimanche à partir de 14h30 sur France Bleu Alsace avec un nouveau consultant. Après cinq belles années à notre micro, Arnaud Szymanski cède sa place à Régis Dorn. L'ancien joueur professionnel a porté le maillot du Racing pendant une saison (1999-2000, buteur contre Marseille à la Meinau) et il a passé l'essentiel de sa carrière en Allemagne (Fribourg, Offenbach, Rostock, Sandhausen).