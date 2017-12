Strasbourg, France

Ca fait sept ans que les supporters des deux équipes attendent ce derby entre Metz et le Racing. Pour la 19ème et dernière journée de Ligue 1 avant la trêve de Noël, les Strasbourgeois entendent faire la passe de quatre en championnat, eux qui restent sur une série de trois victoires consécutives (Paris, Bordeaux et Toulouse). Remontés à la huitième place, leur meilleur classement de la saison, ils connaissent l'intérêt de ce derby pour leurs supporters et puis Thierry Laurey a aussi ajouté une petite carotte. En cas de victoire à Metz, l'entraîneur strasbourgeois accordera un jour de vacances supplémentaires à ses joueurs.

"Il est normal que de temps en temps on se fixe des challenges entre nous, raconte Thierry Laurey, ça peut créer une petite stimulation supplémentaire. Voilà parfois ça marche, parfois ça ne marche pas et tu passes pour un con. Je ne leur ai pas promis non plus cinq jours à Tahiti, donc voila !"

Le Racing a la main chaude

Même s'ils ont gagné leur dernier match à Montpellier, les Messins sont décrochés à la dernière place. Ils présentent un bilan catastrophique à domicile avec un match nul et 8 défaites. Mais Thierry Laurey ne s'attarde pas sur l'identité de l'adversaire : _"Qu'on joue Metz qui est dernier ou Paris qui est premier, pour nous c'est sensiblement la même chose. _Paris ça ne valait pas dix points et Metz ça ne vaut pas un point.Ca vaut trois points à chaque fois. En sport, quand on a la main chaude pour reprendre un terme de basket, quand on est en réussite, il faut essayer de continuer à la provoquer. On est contents de ce qu'on a et on en veut encore un peu plus. Si on prend trois points à Metz, ce serait la possibilité de tourner avec un nombre de points (27) qui était assez inespéré il y a quelques semaines".

600 supporters du Racing à Metz

Seuls 600 supporters strasbourgeois ont été autorisés à se déplacer en bus au stade Saint-Symphorien, car la préfecture de Moselle a pris un arrêté pour encadrer le déplacement.

Thierry Laurey a convoqué 19 joueurs dont le gardien de but Alexandre Oukidja, sa participation reste incertaine. L'attaquant Martin Terrier fait son retour. Le défenseur Ernest Seka est suspendu. Pablo Martinez absent depuis trois mois devrait le remplacer.

🚨 Voici le groupe strasbourgeois composé de 19 joueurs pour #FCMRCSA. De retour de blessure, @Oukidjaalex et @Martin_Terrier sont du déplacement à Metz ⤵️https://t.co/qbaIZgh4Lkpic.twitter.com/W5crWGoO9y — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) December 19, 2017

Metz- Racing, coup d'envoi de la rencontre à 20h50. Rendez-vous dès 20 heures pour l'avant match sur France Bleu Alsace.