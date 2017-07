Racing Club de Strasbourg : un nul contre le FC Zurich (1-1) pour débuter sa préparation

Le Racing, qui retrouvera la Ligue 1 en août, a fait match nul 1 partout en amical contre le FC Zurich lui aussi promu en première division, en Super League, ce mardi à Haguenau. Il en disputera encore cinq avant la reprise du championnat.

Le Racing, débute sa préparation par un nul (1-1) contre le FC Zurich, champion de D2 suisse, ce mardi à Haguenau. Le milieu Strasbourgeois, Dimitri Liénard, a ouvert le score à la 72e avant que les suisses n'égalisent dans la foulée. Thierry Laurey a largement fait tourné son effectif.

Encore au moins quatre recrues

Les trois recrues ont eu du temps de jeu : Kenny Lala, Pablo Martinez et Nuno Da Costa. Quant à Benjamin Corgnet, il n'a pas participé à la rencontre. L'ancien Stéphanois a paraphé la veille un contrat de 3 ans. Le visage de l'équipe strasbourgeoise sera encore largement remodelé. L'entraineur Thierry Laurey indique qu'il devrait y avoir encore au moins quatre recrues " pour avoir un peu plus de qualité notamment en terme d'expérience et puis surtout un peu plus d'émulation parce que c'est ce qui va nous faire avancer".

Le Racing disputera encore cinq matchs amicaux avant la reprise du championnat de Ligue 1, le 5 août à Lyon. Il partira en stage à Vittel vendredi.