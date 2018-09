Après la trêve internationale de quinze jours, le Racing Club de Strasbourg reprend ce samedi soir à Montpellier, avec l'espoir de stopper sa série de deux défaites consécutives en Ligue 1. Le club héraultais, qui fait pourtant un bon début de saison, n'a plus gagné à la Mosson depuis sept mois.

Le Racing et Montpellier se sont séparés sur deux matchs nuls la saison passée en Ligue 1

Strasbourg, France

C'est une opposition de styles à laquelle on devrait assister ce samedi soir au stade de la Mosson à Montpellier (5ème journée de Ligue 1). Le Racing Club de Strasbourg (15ème avec 4 points) est une équipe joueuse mais friable en défense, alors que son adversaire héraultais (7ème avec 7 points) affiche davantage de solidité mais marque peu. La saison passée, le club coaché par Michel Der Zakarian avait terminé avec la deuxième meilleure défense après le PSG. "Défensivement, c'est une équipe emmerdante à jouer, analyse l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey, un ancien de la maison montpelliéraine. Ce sont des garçons d'expérience, qui se connaissent parfaitement bien. La saison dernière quand ils ouvraient le score c'était très difficile de revenir. Ils ne marquent pas des tonnes, mais ils ont déjà 7 points, car ils ne prennent pas de buts. Il va falloir batailler dur".

Sept mois sans succès à la Mosson

Montpellier brille à l'extérieur, mais balbutie son foot à domicile. Le club héraultais reste sur sept mois sans victoire à la Mosson (dernier succès début février contre Angers). Mais ça rend encore plus méfiant le défenseur strasbourgeois Lionel Carole : "Ils ont des difficultés à domicile, mais il y a 15 jours Nantes n'avait pas gagné un match, c'est un championnat difficile. Ils ont de la qualité, ils sont très difficiles à manœuvrer, car ils sont très regroupés. Il faut prendre le match par le bon bout pour essayer de ramener quelque chose".

Gonçalves et Koné forfaits

La saison passée, les deux équipes n'ont jamais réussi à se départager. Elles ont fait match nul un partout à la Mosson (but de Saadi) et 0 partout à la Meinau. Le milieu de terrain Anthony Gonçalves (mollet) et le défenseur Lamine Koné (adducteurs) sont forfaits sur blessure. Montpellier - Racing, match à suivre ce samedi sur France Bleu Alsace à partir de 19h30 (coup d'envoi à 20h).