Racing : des joueurs, des enfants, des fauteuils roulants et des sourires

Il y avait des visiteurs de marque au service de rééducation pédiatrique au nouvel Institut universitaire de réadaptation Clémenceau à Strasbourg ce mercredi 19 octobre.

Cinq joueurs du Racing (Kevin Gameiro, Sanjin Prcic, Dimitri Liénard, Lebo Mothiba et Gerzino Nyamsi), et l'entraîneur Julien Stéphan, sont venus inaugurer la nouvelle salle de classe des enfants, financée en partie par l'association Femmes de foot, présidée par Sabryna Keller, la femme du président du club strasbourgeois, Marc Keller.

Les enfants ont fait des photos avec les joueurs. Le jeune Lucas est même sorti de son fauteuil pour l'occasion : "Je suis content, ça fait plaisir de voir des joueurs de foot. Je suis déjà allé voir le Racing".

"C'est super pour les enfants, ça leur fait chaud au cœur de rencontrer des joueurs de foot qu'ils apprécient, se réjouit la mère de Lucas. C'est pas facile tous les jours, mais ils se battent du mieux qu'ils peuvent. Ils ne lâchent rien".

"Une leçon de vie" pour Liénard

Les joueurs se sont prêtés avec plaisir à ces séances de photos, et de dédicaces, comme l'emblématique capitaine Dimitri Lienard : "C'est important de leur faire un petit coucou et de leur donner du sourire dans leur combat. On se dit que parfois on se plaint pour pas grand chose. C'est une belle leçon de vie".

Le Racing, 17ème de Ligue 1, jouera son prochain match ce dimanche à Toulouse.