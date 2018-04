Strasbourg, France

Qui seront les futures joueuses de la saison 2018/2019 de la section féminine du Racing ? 20 candidates de 11 à 15 ans étaient sur le terrain du stade Nicolas Muller aujourd'hui à Strasbourg. Des filles licenciées en club ou non, pour une journée de détection.

"Détectées" par les coachs du Racing...

Sur place, les coachs des équipes U13, U15, U16 et U18 du Racing. Avec un seul but : repérer les futures footballeuses qui pourront venir grossir les rangs des équipes féminines du Racing.

...sur de nombreux critères

Beaucoup de critères entrent en jeu pour la détection, le jeu d'équipe, le contrôle de la balle, les passes et la maîtrise, mais aussi "l'amour du football", nous explique Didier Masson, qui entraîne les U13 féminines du Racing. "Une fille peut être moins bonne techniquement qu'une autre mais si elle sent le football, elle peut être une meilleure joueuse, à terme", souligne-t-il. La discipline est aussi très importante : "On se renseigne auprès de leurs anciens clubs pour voir si elles étaient sérieuses, si ça se passait bien", note Mohammed, éducateur sportif.

Convocation dans une semaine

Les filles recevront leur convocation dans une semaine. Environ 10 d'entre elles seront retenues entre les différentes équipes (U13, U15, U16 et U18). Pour la détection des garçons, ça se passe mardi prochain, le 24 avril, de 10h à 12h pour les 2010, 2011 et 2012 et de 14h à 16h pour les 2007, 2008, 2009, au centre de formation de la rue Kibitztenau à Strasbourg.