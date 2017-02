Racing : la passe de sept à la Meinau face à Clermont ?

Après avoir battu Tours mardi, le Racing vise une septième victoire consécutive en championnat à la Meinau ce vendredi face à Clermont (27ème journée de Ligue 2). Une victoire lui permettrait de consolider sa deuxième place au classement.

Autant ne pas s'arrêter en si bon chemin. Le Racing veut continuer à faire de la Meinau une citadelle imprenable. Les footballeurs strasbourgeois espèrent remporter ce vendredi soir face à Clermont (27ème journée de Ligue 2), une septième victoire consécutive en championnat à domicile.

Clermont 15ème du classement est à la lutte pour le maintien. Les Auvergnats restent sur une série de six matchs sans victoire. De son côté, le Racing est deuxième depuis son succès dans le match en retard face à Tours mardi. Avec 43 points, il a quasiment assuré mathématiquement son maintien.

Un état d'esprit irréprochable

A douze journées de la fin, les Strasbourgeois restent plus que jamais dans la course à la montée. L'état d'esprit affiché par les joueurs est irréprochable. C'est la principale force de cette équipe estime l'entraîneur Thierry Laurey. "Il y a des garçons qui travaillent, qui font passer l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel et qui se donnent. On sait qu'on a un rôle à jouer dans le haut du tableau, on verra combien de temps ça va durer. On a aussi la coupe de France qu'on ne veut pas lâcher. On veut tout croquer, même si peut-être on n'aura rien à l'arrivée, mais on a l'envie d'aller de l'avant."

Parler de montée reste tabou

Pour l'instant, les Strasbourgeois ne veulent toujours pas entendre parler de montée. "On est deuxième mais ça ne tient à rien, explique le défenseur central Yohan Salmier. On n'a pas non plus 5 ou 10 points d'avance, c'est très serré encore. Entre nous, on n'en parle même pas dans le vestiaire. C'est déjà une bonne affaire d'avoir quasiment assuré le maintien. On pourra jouer plus libérés et pourquoi pas aller chercher quelque chose à la fin. Il faudra récolter le maximum de points à domicile, pourquoi pas battre le record de neuf victoires consécutives à la Meinau, établi il y a deux ans en national."

Le meilleur buteur du club Khalid Boutaïb est forfait toujours blessé (touché au psoas, il ne jouera pas non plus en coupe de France mercredi à Avranches). L'entraîneur Thierry Laurey a convoqué un groupe de 19 joueurs : Oukidja, Bonnefoi, Marester, N'Dour, Dos Santos, Seka, Salmier, Saad, Grimm, Aholou, Nogueira, N'Doye, Lienard, Gonçalves, Gragnic, Sacko, Guillaume, Bahoken, Blayac.

Racing - Clermont, un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi à 20h, la soirée sport débute à 19h30.