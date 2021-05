Racing - Montpellier : "on n'est pas dos au mur", assure l'entraîneur Thierry Laurey

A trois journées de la fin du championnat, le Racing affronte Montpellier ce dimanche 9 mai. Avec 38 points, les Strasbourgeois pointent à la 16eme place du classement et ne sont toujours pas assurés de leur maintien en Ligue 1 après la victoire de Nantes (3-0) face à Bordeaux hier.

Dos au mur ?

Le Racing ne compte que quatre points d'avance sur le barragiste Nantes, et six sur le premier relégable Nîmes. Une situation qui rend chaque match de plus en plus crucial. Mais l'entraîneur des Strasbourgeois l'assure, le Racing n'est pas dos au mur : "On sait qu'il faut prendre des points de façon à minimiser les risques éventuels... Mais non, on n'est pas dos au mur".

"Si nous on gagne et que les autres perdent, ça peut être terminé" - Jean-Eudes Aholou, milieu de terrain du Racing

Le tacticien alsacien estime qu'en cas de défaite, "la situation va urger"."Forcément, on prend en compte ce que les autres font, concède Jean-Eudes Aholou, on est dans une course à plusieurs pour le maintien". Le milieu de terrain ajoute que cela se joue maintenant à chaque match.

De son côté Montpellier n'a pas la même pression. L'équipe héraultaise est 8eme en Ligue 1 et ne peut rien espérer de ce match. L'enjeu est plutôt en Coupe de France avec la demi-finale mercredi contre le PSG

Les deux prochains matchs du Racing seront contre Nice, le 16 mai, puis à domicile face à Lorient le 23 mai. D'ici là, le match contre Montpellier est à 15 heures au stade de la Meinau. A suivre en direct avec France Bleu Alsace.