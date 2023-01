Racing : Morgan Sanson et Eduard Sobol arrivent à Strasbourg

Le milieu de terrain d'Aston Villa, Morgan Sanson, 28 ans, est prêté pour six mois, sans option d'achat : c'est ce qu'a annoncé le Racing Club de Strasbourg lundi soir. Il s'agit de "remplacer Adrien Thomasson, parti à Lens", explique Marc Keller, président du club, dans le communiqué : "Nous avons été séduits par Morgan Sanson, non seulement pour ses qualités de footballeur mais aussi par sa volonté de nous rejoindre et d'apporter sa contribution à cette deuxième partie de championnat très importante pour nous." Morgan Sanson va donc retrouver la ligue 1, qu'il a connue avec Montpellier, puis Marseille, avec qui il a été finaliste de la ligue Europa en 2018. Et il rejoint son coéquipier Frédéric Guilbert, en provenance lui aussi d'Aston Villa, et transféré à Strasbourg il y a une semaine, jusqu'en 2026.

ⓘ Publicité

Eduard Sobol - Racing Club de Strasbourg

Autre arrivée officialisée ce lundi : celle du défenseur international ukrainien Eduard Sobol, 27 ans, transféré du FC Bruges avec qui il a été trois fois champion de Belgique. Il signe pour trois ans et demi à Strasbourg. Le club cherchait un arrière gauche "depuis la blessure de Thomas Delaine, explique Marc Keller. Eduard Sobol est un très bon joueur qui possède déjà l'expérience du haut niveau." Eduard Sobol, lui, se dit heureux d'arriver "dans un club important et une ville historique" et dit avoir hâte "de découvrir l'ambiance de la Meinau."