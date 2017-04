Racing : Pierre Ménès vient soutenir le club dans la course à la montée

Le journaliste sportif de Canal Plus Pierre Ménès passe la semaine à Strasbourg. Après avoir fait ce mercredi la promotion de son ouvrage "Deuxième mi-temps", celui qui a frôlé la mort à cause d'une grave maladie, donnera ce vendredi le coup d'envoi du match entre Le Racing et le Havre à la Meinau.

C'est sans doute devenu le journaliste sportif le plus connu de France, parfois aimé, parfois détesté. Pierre Mènes passe la semaine à Strasbourg chez le président du Racing Marc Keller, son "meilleur ami". Il donnera ce vendredi le coup d'envoi du match de Ligue 2 entre Le Racing et le Havre à la Meinau.

Ce mercredi à la librairie Kléber de Strasbourg, Pierre Mènes a dédicacé "Deuxième mi-temps", son ouvrage où il raconte son épreuve. Il a failli mourir d'une grave cirrhose. Il a du subir une double greffe du foie et du rein.

Pierre Ménès a hâte de donner le coup d'envoi demain dans une Meinau qui sera remplie à ras bord. "J'ai passé trop temps loin du foot, j'ai passé trop de temps couché comme une merde sur mon canapé, j'ai besoin de revivre. Je vais recevoir la médaille de la ville de Strasbourg et donner le coup d'envoi du match. Je sais que l'accueil du public va être fantastique. Tout est en place pour me faire chialer. j'ai hâte d'y être et que le Racing prenne les trois points et qu'on soit aux portes de la Ligue 1".

Pierre Ménès estime que le Racing mérite de monter en Ligue 1, car c'est l'une des équipes les plus efficaces et spectaculaires de Ligue 2. "Il y a eu un déclic offensif. Elle a commencé à marquer plus de buts que les autres équipes, alors que d'habitude c'est plus la défense qui fait la différence en Ligue 2. On voit du beau spectacle en plus".

Une longue amitié avec Marc Keller

Pierre Ménès s'est lié d'amitié avec le président du Racing Marc Keller quand celui-ci était joueur au FC Mulhouse puis au Racing. "On a passé beaucoup de temps ensemble. Bon, avec Marc Keller, la fête c'était jusqu'à minuit et quart, minuit 20, car il fallait s'entraîner le lendemain. C'est devenu mon meilleur ami. Quand j'étais malade, il venait me voir par surprise à l'hôpital. Il m'appelait tous les deux ou trois jours. Il avait peur que je meure, c'était très touchant".