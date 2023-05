Racing-PSG : le beau geste de Kylian Mbappé envers une supportrice

On connait Kylian Mbappé pour sa gentillesse envers les supporters. La star du PSG l'a de nouveau montré ce samedi soir au stade la Meinau : avant la rencontre entre Strasbourg et Paris , il est allé jusque dans les tribunes pour voir comment allait une supportrice du Racing qu'il avait blessée lors de l'entrainement. Il lui avait malencontreusement tiré dessus.

Sur une vidéo publiée sur Twitter et reprise par la protection civile du Bas-Rhin, on voit Kylian Mbappé chercher la jeune femme blessée au nez avec les équipes de secours et l'emmener se faire soigner.