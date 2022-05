Ligue 1 : pour OM - Racing Club de Strasbourg, des écrans géants au stade de la Meinau

C'est une affiche de prestige, à enjeu historique pour le Racing : elle sera donc sur écran géant à la Meinau. Le OM-Strasbourg de la 38e journée de Ligue 1 sera diffusé sur plusieurs écrans géants, situés sur la Fanzone mais aussi face à la Tribune Ouest, samedi 21 mai.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les amoureux du Racing pourront se rendre dans l’antre des bleu et blanc dès 19h30. A l’instar des soirs de match, les buvettes et le stand de tartes flambées seront ouverts afin de profiter pleinement de votre soirée. Un DJ animera l’avant-match et l’après-match, une structure gonflable sera installée et Storcki sera de la partie !

La billetterie de cette fan-zone est pour l'instant réservée aux abonnés, jusqu'à jeudi 19 mai à 19h. Vous pouvez réserver jusqu'à quatre places par personne en suivant ce lien.