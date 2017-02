Racing : un gros coup à Troyes ?

Le Racing, remonté sur le podium à la troisième place à la faveur de sa victoire contre le Gazélec d'Ajaccio, joue ce mardi soir à Troyes (24ème journée de Ligue 2), cinquième avec le même nombre de points. En cas de succès, il pourrait frapper les esprits face à un prétendant affiché à la montée.

C'est une rencontre importante, même si elle n'est pas encore capitale. Les footballeurs strasbourgeois, qui sont remontés sur le podium à la troisième place, défient ce mardi dans l'Aube, une équipe de Troyes cinquième, avec le même nombre de points (36, mais le Racing a un meilleur goal average). S'il s'en sort avec un résultat positif, le Racing pourrait conforter sa position dans le haut du tableau, avec toujours un match en retard à jouer (face à Tours).

Dynamiques opposées

Les deux formations connaissent des dynamiques opposées. Avec une attaque qui flambe, la deuxième meilleure désormais du championnat, le Racing a pris 16 points sur 21 possibles lors des 7 derniers matchs en Ligue 2. Troyes, prétendant à la montée, est à l'arrêt, il a seulement pris 5 points sur la même période.

Un match important mais pas capital

L'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey reconnait donc que son équipe peut frapper un grand coup ce mardi soir au stade de l'Aube : "C'est un match important face à un concurrent direct, mais pas capital non plus. Si tu gagnes un match comme ça, tu t'offres un joker pour après. Mais même en cas de victoire, il y a suffisamment de matchs encore pour se prendre les pieds dans le tapis ou au contraire engranger des points. Si on prend un point à Troyes je serai satisfait, si on en prend trois, je serai heureux !".

Thierry Laurey peut compter sur tout son effectif, à l'exception de N'Dour et Bahoken suspendus, et de Mangane blessé. Il a retenu 17 joueurs pour ce match : Bonnefoi, Oukidja, Aholou, Blayac, Boutaib, Dos Santos, Gonçalves, Gragnic, Grimm, Guillaume, Liénard, Marester, N'Doye, Nogueira, Saad, Salmier, Seka.

Troyes - Racing, un match à suivre en direct et en intégralité à partir de 21 heures sur France Bleu Alsace. La soirée sport débute à 20h30.