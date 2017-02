Racing : une semaine à six points à la Meinau ?

Le Racing dispute cette semaine deux rencontres de Ligue 2 à domicile face à Tours mardi et contre Clermont vendredi, deux équipes de bas de tableau aux abois. Une occasion en or pour remonter sur le podium, alors qu'on aborde le dernier tiers du championnat.

C'est une semaine chargée et cruciale qui attend le Racing. Les footballeurs strasbourgeois affrontent d'abord le dernier Tours ce mardi soir à la Meinau, en match en retard de Ligue 2 (la recontre avait été reportée en janvier car la pelouse de la Meinau était gelée et impraticable). Ensuite ils recevront vendredi une équipe de Clermont, également en difficulté, à la 16ème place et qui reste sur une série de six matchs sans succès.

Tours a changé d'entraîneur

Le club tourangeau est au bord de la crise des nerfs. Il est dernier et a changé le weekend dernier d'entraîneur. Fabien Mercadal a été remplacé (provisoirement sans doute) par Nourredine El Ouardani, l'entraîneur du centre de formation.

Les Strasbourgeois, 6èmes du classement avec 40 points, sont en difficulté à l'extérieur, mais ils sont impériaux à la Meinau depuis trois mois. Ils restent sur une série de cinq victoires consécutives, qu'ils aimeraient danq l'idéal porter à six mardi et à sept vendredi.

Déjà très bien de prendre 4 points sur 6

Une victoire face à Tours permettrait au Racing de remonter sur le podium de cette Ligue 2, mais l'entraîneur Thierry Laurey veut rester très prudent : "S'il suffisait de mettre le maillot bleu, de rentrer sur le terrain et de claquer des doigts, ça serait trop facile. Honnêtement ça va être très piégeux, car on a accumulé de la fatigue physique, psychologique et mentale. Et comme on n'a pas de marge vis à vis de nos adversaires, on est obligés d'être à bloc tout le temps, on ne peut pas dire on gère certains matchs. Il ne faut pas absolument qu'on prenne six points. Si on en prend quatre, ça serait déjà très bien."

Boutaïb et Gonçalves forfaits

Deux joueurs du Racing sont forfaits : le meilleur buteur du club Khalid Boutaïb et le milieu de terrain Anthony Gonçalves sont légèrement blessés, le premier à l'aine et le deuxième à la cheville. L'attaquant Ihsan Sacko est en revanche de retour dans le groupe des 19 joueurs convoqués par Thierry Laurey pour ce match : Bonnefoi, Oukidja ; Aholou, Bahoken, Blayac, Dos Santos, Gragnic, Grimm, Guillaume, Lienard, Mangane, Marester, N'Dour, N'Doye, Nogueira, Saad, Sacko, Salmier, Seka.

Racing - Tours, un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi à un horaire inhabituel, à 18h30 au stade de la Meinau.