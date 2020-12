Racisme : Didier Ndong, milieu du DFCO, "je l'ai déjà subi en Angleterre"

Une semaine dans le monde du football marquée par le match arrêté entre le PSG et Istanbul Basaksehir en Ligue des Champions, mardi 8 décembre 2020, reporté au lendemain pour des propos racistes supposés d'un arbitre. "La LFP appelle tous les clubs et acteurs à se réunir avant le coup d’envoi des matchs lors de la 14ème journée de Ligue 1", a indiqué dans la semaine la Ligue. Dimanche 13 décembre, ce sera donc le cas au Stade de la Beaujoire avant le coup d'envoi de Nantes-DFCO. Avant le match, Didier Ndong, milieu de terrain gabonais des "Rouges", qui devrait comme à son habitude être titulaire, confie avoir déjà été victime de racisme dans sa carrière.

Quelle est votre réaction par rapport aux événements de cette semaine ?

C'est un sujet très sensible. Je n'ai pas suivi le match. Sur les vidéos que j'ai vu, j'ai constaté qu'il y avait une situation incomprise avec le quatrième arbitre. On est tous là parce qu'on lutte contre le racisme. Je pense qu'on est dans un métier où on doit appeler les gens par leurs noms. Pas "négro" ou "le blanc". C'est un métier où les noms sont connus et où ils sont sur les maillots. C'est mieux d'appeler les gens par leurs prénoms ou leurs noms.

Avez-vous déjà subi du racisme ?

Je l'ai déjà subi en Angleterre, beaucoup (il a joué à Sunderland entre 2016 et 2018, ndlr). C'est fréquent en Angleterre, sur beaucoup de matchs de Premier League, ça dépend des régions où on joue. Je l'ai déjà subi, mais je ne le prends pas trop personnellement. Je suis un compétiteur, je me dis que c'est un phénomène qui existe toujours dans le football. Quand tu fais ce métier, tu dois t'attendre à tout. Il y a des gens qui sont plus affectés que d'autres. Je l'ai déjà subi, mais ce n'est pas parce que ça ne m'affecte pas que ça ne me gêne pas.

Est-ce que ce qu'il s'est passé au Parc des Princes peut faire changer durablement les choses ?

Si on va dans un sens pour améliorer les choses, ce serait bien. Ce qu'il s'est passé doit y contribuer. Cela prouve que le sport est solidaire. Si ces actes continuent, il y aura du changement. Le changement a déjà commencé puisqu'il y a eu un match qui a été reporté. Si on va dans ce sens-là, je pense qu'il y aura du changement pour le futur.