Racisme et football : "La seule solution, c'est une mesure forte" pour Régis Brouard

Montpellier, France

Comment avez-vous réagi face à cette scène et face à l'attitude de l'arbitre et des partenaires de Moussa Marega ?

RB : Quand j'ai passé mes diplômes, on devait faire un stage à l'étranger, et je l'ai fait à Guimaraes. Je n'avais pas senti de racisme, j'ai donc été très très surpris. Après, c'est aussi l'attitude de l'arbitre qui m'a choqué, le fait de lui mettre un avertissement. Et on voit bien le comportement du joueur, il est très énervé. Cela a dû aller très loin dans les propos et dans les insultes (contre lui). Je ne comprends pas. Cela ne devrait pas exister dans notre société, malheureusement c'est présent. Cela l'est aussi dans les stades de foot. On devrait punir tous ces gens qui viennent au stade et qui font tant de mal, car il y a l'être, mais aussi la famille, l'entourage. Je trouve cela navrant, et à la fin, je ne regarde même plus.

Pour avancer, ne faudrait-il pas que tout le monde quitte la pelouse ?

Malheureusement, il y a toujours des avertissements avant un drame, et c'est quand le drame arrive que tout le monde commence à réagir. Il va falloir attendre que quelque chose de grave se passe, un incident grave en tribune parce qu'un joueur va dégoupiller, pour enfin prendre des mesures ? La seul vraie solution, c'est de prendre une mesure forte. Et un jour, ça arrivera. Une équipe refusera de se déplacer, de jouer, elle prendra position pour son joueur, ou pour des joueurs de son effectif. Et peut-être que là, ça interrogera les instances du foot européen, peut-être qu'à ce moment là on fera quelque chose. C'est navrant, lamentable, pathétique, tout ce qu'on veut.