Racisme : le coup de gueule de Patrick Vieira contre Noël Le Graët et la commission de discipline

Présent en conférence de presse ce jeudi midi pour évoquer la réception du FC Nantes samedi, Patrick Vieira a été interrogé sur l'absence de sanction dans l'affaire Neymar - Alvaro Gonzalez. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas digéré son dénouement. Mercredi soir, la commission de discipline a décidé de classer le dossier sans infliger le moindre match de suspension. Ni au Brésilien, accusé de propos homophobe et raciste envers le latéral marseillais Hiroki Sakai. Ni à l'Espagnol, accusé d'avoir traité Neymar de "singe". L'absence d'image nette et précise pouvant prouver ces accusations a semble-t-il poussé le jury de la commission de discipline à ne prendre aucune sanction.

Pas de sanction comme ça on n'embête personne et la vie continue

"On parle de racisme, de propos inacceptable et le fait qu'il n'y ait pas de sanction, ça me dérange un peu," a réagi Patrick Vieira ce jeudi midi. "D'un côté ou de l'autre il doit y avoir des sanctions. On doit aller chercher la vérité pour qu'il y ait des sanctions," a-t-il insisté, avant de cibler le rôle joué ces derniers jours par Noël Le Graët. "Quand on voit les propos du président de la fédération je ne suis pas surpris qu'il n'y ait pas de sanction. Comme ça, on n'embête personne et la vie continue."

"D'un côté ou de l'autre il doit y avoir des sanctions" Patrick Vieira Copier

Patrick Vieira fait référence aux propos de Noël Le Graët. Interrogé sur cette affaire, le président de la FFF avait estimé que "sur un match, il peut y avoir des écarts. Mais on est à moins d'un pour cent de difficulté aujourd'hui. _Quand un Black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas ou peu._" Une sortie qui fait bondir l'entraîneur de l'OGC Nice, qui pointe du doigt le traitement médiatique de cette polémique. "Les médias n'ont pas bien géré cette affaire. Il fallait mettre l'accent sur ces propos tenus par le président pour combattre le racisme. Voilà ce que je pense personnellement."

Comme Evra, Vieira s'en prend à Le Graët

Ces critiques de Patrick Vieira interviennent quelques heures après la vidéo diffusée sur instagram par l'ancien capitaine des Bleus Patrice Evra, qui interpelle Noël Le Graët, avec des mots fleuris, concernant sa prise de parole. Il demande notamment au président de la FFF de "partir". De son côté, Patrick Vieira est très engagé dans la lutte contre le racisme, au-delà même du monde du football. Il avait notamment signé une tribune dans le journal L'Equipe au moment du décès de George Floyd aux Etats-Unis.

"Il n'est plus question d'attendre le prochain dérapage ou le prochain sondage. L'heure est à l'action collective et à la prise de conscience d'un problème qui transcende les origines, les catégories socioprofessionnelles ou les frontières. La discrimination est une réalité que l'on doit cesser d'éluder, une gangrène que l'on doit éradiquer de la société, dénoncer avec fermeté mais aussi avec unité," écrivait l'entraîneur du Gym dans cette tribune, intitulée "Mais qu'a-t-on appris ?"