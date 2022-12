Radouane Saïss, père de Romain : "Je vois le Maroc gagner 1 à 0 contre la France"

Radouane Saïss et son fils Romain au Qatar

Radouane Saïss, le papa de Romain Saïss sera dans les tribunes ce mercredi soir pour vivre la demi-finale de la coupe du monde de football entre la France et le Maroc. Il était ce mercredi matin l'invité de France Bleu Drôme-Ardèche à quelques heures de l'événement.

Comment vous sentez-vous avant cette demi-finale ?

Plutôt bien, le groupe est en confiance après ses exploits contre l'Espagne et le Portugal. Après, Romain est sorti sur blessure lors du quart de finale, il se soigne et fera un dernier test ce mercredi pour savoir s'il peut participer ou non à la rencontre, on va voir ce que ça donne.

C'est vrai qu'il y a une incertitude concernant Romain qui est sorti sur civière.

Voilà c'est ça, il est sorti parcequ'il ne pouvait plus tenir. Donc voilà, après, bon, il ne voulait pas lâcher l'équipe. Je lui ai dit un moment donné, tu ne peux pas continuer comme ça. Donc il est sorti. Il a laissé les joueurs qui étaient plus aptes physiquement à jouer. Mais bon, c'est bien d'être en demi-finale. franchement, c'est excellent.

On le sent malgré tout très combatif, comme l'ensemble de l'équipe d'ailleurs. C'est des joueurs qui ne lâchent rien.

Ah non, non, franchement, c'est un groupe exceptionnel. Ils défendent ensemble. C'est comme les doigts de la main. Ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Et puis il amène cette grinta nécessaire à l'équipe. Je discutais avec un gars du staff, du staff technique, qui m'a dit : Romain, ce n'est pas un capitaine, ce n'est pas un joueur. C'est le deuxième entraîneur.

Vous l'avez vu après le match contre le Portugal ?

Oui, on a mangé ensemble. Donc il était confiant. Après, bon, c'est juste sa blessure qui le tracasse

J'imagine que votre cœur va pencher ce soir pour les Lions de l'Atlas ?

Je pense. Je pense, oui. Après si la France gagne, tant pis, tant mieux. Bon, on verra après comment ça va se passer pour la France en finale. Mais la priorité, c'est le Maroc.

C'est pas trop compliqué dans la famille ? la maman de Romain est française, il n'y a pas trop de discussions autour de vous.

Non, on n'en parle pas de ça, chacun sait rester à sa place. Que le meilleur gagne, c'est la loi du football et du sport de haut niveau.,

On rappelle Radouane que le parcours de Romain est complètement atypique ?

Oui, c'est ça exactement. Saint-Laurent-en-Royans pour commencer puis Saint-Marcellin, l'As Valence et ensuite l'entrée dans le monde professionnel, un premier contrat à Clermont puis Le Havre, Angers, l'Angleterre pendant 6 saisons et aujourd'hui le Besiktas d'Istanbul. Je lui tire mon chapeau parcequ'il n'est jamais passé par un centre de formation et aujourd'hui il compte déjà 72 sélections, ce n'est pas rien quand même.

Qu'est-ce qui a fait sa force ?

C'est un gros travailleur, il ne panique jamais, il est toujours positif et il entraîne les autres avec lui. Romain a un gros mental et c'est ce qui lui a permis de réaliser cette carrière.

Ça fait beaucoup d'émotion depuis que vous êtes au Qatar ?

Huitièmes de finale, quarts de finale, là c'est la demi-finale et à chaque fois il tire son épingle du jeu. A chaque fois, il est dans l'équipe type avec le brassard de capitaine, c'est formidable, je suis très fier de lui.

Un pronostic pour cette demi-finale ?

1 à 0 pour le Maroc