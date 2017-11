Rafik Guitane libère le Havre AC et éclabousse le Stade Océane de son talent

Le Havre AC a battu Lens, ce samedi, à l'occasion de la seizième journée de Ligue 2 (1-0). Unique but de la rencontre inscrit par Rafik Guitane. Un éclair de génie pour le gamin de dix-huit ans, tout juste entré en jeu.

Les occasions ont été havraises, le coup de génie aussi, à l'occasion de la 16ème journée de Ligue 2. Dans un match maîtrisé par le HAC, c'est Rafik Guitane qui est venu donner le coup de grâce à des lensois en panne d'inspiration. Du haut de ses dix-huit ans et pour sa cinquième apparition cette saison, le meneur de jeu tout juste entré en jeu n'a eu besoin que de deux minutes pour mystifier la défense sang et or. Un service de Ferhat, le huitième cette saison, puis un passement de jambe et beaucoup de sang froid pour mettre le ballon au fond face à Jérémy Vachoux (72').

Le Havre AC, invaincu à domicile et invaincu depuis cinq matchs, réalise une belle opération. Les normands sont 7ème au classement, à trois points de la deuxième place et à un point du podium.