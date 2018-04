Acheté par rennes l'hiver dernier, le milieu offensif havrais de 18 ans avait été prêté au HAC dans la foulée pour terminer la saison en Ligue 2. Seulement, il n'est quasiment plus utilisé depuis sa signature chez les bretons, qui souhaiteraient anticiper son arrivée.

Transféré au Stade Rennais l'hiver dernier pour près de 10 millions d'euros, le milieu offensif havrais de 18 ans a été prêté au Havre AC dans la foulée pour terminer la saison. Seulement, il n'est quasiment plus utilisé depuis sa signature chez les bretons et a même été écarté du groupe des dix-huit vendredi dernier, pour le match face à QRM (0-2).

Explications de Bertrand Queneutte :

Le point sur la situation de Rafik Guitane, par Bertrand Queneutte

Le traitement de Rafik Guitane ferait bondir les dirigeants du Stade Rennais, selon nos confrères de Ouest France. Olivier Létang, le président du club, aurait même pris récemment son téléphone pour faire part de son mécontentement à ses homologues normands, selon le journal, et réclamer que les deux parties anticipent l'arrivée du prodige chez les Rouge et Noir. Une information en partie démentie par le club havrais, qui confirme que des discussions ont eu lieu mais qui affirme qu'un départ de Rafik Guitane n'est pas à l'ordre du jour. Le jeune homme a par ailleurs été observé par des représentants du club rennais ces dernières semaines, entraînement au cours duquel il se serait montré très performant.

Rafik Guitane black-listé au Havre ?

Depuis sa signature à Rennes en toute fin de mercato l'hiver dernier, Rafik Guitane n'a bénéficié que de miettes jusqu'à être carrément sorti du groupe pour la réception de QRM, vendredi dernier. En cause : un supposé relâchement à l'entraînement, qui justifierait sa mise à l'écart, mais que conteste l'intéressé.

Et quand bien même le meneur de jeu aurait été moins impliqué ou perturbé durant les jours qui ont suivi la signature de son nouveau sésame, une question se pose : le Havre AC a-t-il tout mis en œuvre (staff et dirigeants) pour le mettre dans de bonnes conditions et en tirer le meilleur ?

Situation de blocage, en tous cas, qui ne profite à personne. Et dossier qui divise : en effet, si les dirigeants normands ont tout fait pour obtenir le prêt jusqu'au mois de juin, le coach Oswald Tanchot n'y a quant à lui jamais été favorable.

Rafik Guitane n'a bénéficié que de 53 minutes depuis début février en Ligue 2 © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Une participation à l'Euro U19 compromise ?

Problème, au delà des conflits internes : si Rafik Guitane ne joue pas plus, il pourrait être privé d'Euro en Finlande l'été prochain, avec l'équipe de France U19. Le sélectionneur aura en effet besoin de garçons opérationnels, ce qui pourrait ne plus être le cas du jeune ébroïcien, s'il restait clouer sur le banc ou en tribune.

A noter que du côté de la sélection, si l'on se refuse à commenter l'actualité des clubs, on ne cesse de vanter les qualités de Rafik Guitane, joueur à qui le staff n'a rien à reprocher, qui ne pose aucun problème, selon nos informations, et qui constitue même une pièce maîtresse de l'effectif.

Bernard Diomède, le sélectionneur, doit effectuer un tour des clubs au mois d'avril. Il doit s'entretenir avec les dirigeants de ses différents protégés, afin d'évaluer leur niveau de performance et leur temps de jeu, notamment.