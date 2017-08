Raï, ancienne star du PSG, présent au Havre pour les 500 ans

Ancienne légende du football brésilien, Raï sera bientôt au Havre. Invité par le maire, il participera notamment à un tournoi de beach soccer sur la plage de la ville à la fin du mois d'août.

Edouard Philippe, ancien maire du Havre et actuel Premier Ministre, l'avait rencontré lors de l'arrivée de la transat Jacques Vabre, au Brésil, en 2015. Deux ans plus tard, c'est le maire actuel Luc Lemonnier qui s'apprête à le recevoir. Invité par la ville, Raï sera présent au Havre au moment des Grandes Voiles, à la fin du mois d'août. Il en profitera pour présenter son association Gol de Letra, qui a pou but de venir en aide aux enfants et adolescents les plus démunis dans son pays natal. L'ancienne star du Paris-Saint-Germain participera aussi à un tournoi de beach soccer le 1er septembre sur la plage du Havre, à partir de 17h.